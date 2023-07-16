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獨／台灣68萬YouTuber傳「只是死掉」：已火化　妻31字回應藏玄機

▲YouTuber「蒟蒻講幹話」以風趣幽默口吻針貶時事，擄獲68萬名粉絲，日前傳出其死訊「已完成火化」。《NOWnews》稍早透過email查證，得到獨家回應。（圖／翻攝蒟蒻講幹話臉書）
▲YouTuber「蒟蒻講幹話」以風趣幽默口吻針貶時事，擄獲68萬名粉絲，日前傳出其死訊「已完成火化」。《NOWnews》稍早透過email查證，得到獨家回應。（圖／翻攝蒟蒻講幹話臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣人氣YouTuber「蒟蒻講幹話」以風趣幽默口吻針貶時事，擄獲68萬名粉絲，未料近半年鮮少更新，「蒟嫂」先是發文「我先生只是死掉」，昨（15）再發文稱「已完成火化」，讓原先抱持「只是開玩笑」的粉絲哭了，紛紛留言哀悼。《NOWnews今日新聞》稍早透過Gmail查證，收到「蒟嫂」31字獨家回應，「過一陣子我老公會拍一支影片向大家說明的」。

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▲記者發信15分鐘後，收到「蒟蒻講幹話」聯絡Gmail回覆，「過一陣子我老公會拍一支影片向大家說明的」。（圖／翻攝蒟蒻講幹話臉書）
▲記者發信15分鐘後，收到「蒟蒻講幹話」聯絡Gmail回覆，「過一陣子我老公會拍一支影片向大家說明的」。（圖／e-mail截圖）
「蒟蒻講幹話」頻道昨天深夜上傳最新影片，一隻卡比獸玩偶被放在電腦椅上，標題寫明是舊影片上傳，強調「不知道怎麼下標題」，滿滿無助感。除了此片以外，最近上傳影片的時間是2個月前，引發網友關心。

「蒟嫂」4天前於YouTube社群發文說：「各位觀眾大家好，我是蒟嫂，因為我先生很久沒拍影片的原因，導致有很多觀眾寫信來關心，甚至猜測他是不是生病了，但我先生他其實只是死掉而已，所以請各位不用擔心，等他復活之後，會再拍一支影片跟大家說明的，謝謝。」

▲蒟嫂曾與蒟蒻同框拍片。（圖／翻攝蒟蒻講幹話臉書）
▲蒟嫂曾與蒟蒻同框拍片。（圖／翻攝蒟蒻講幹話臉書）
戲謔口吻卻讓人覺得「死」只是開玩笑，期待蒟蒻老師「轉生」、「復活」再度講幹話。未料「蒟嫂」昨（15）天又發布社群貼文：「11點24分已完成火化，謝謝大家。」網友這才驚覺是真的，從看熱鬧轉為哀傷，留言悼念。

《NOWnews今日新聞》透過「蒟蒻講幹話」頻道留的LINE與Gmail查證，LINE訊息與語音電話未讀未接，Gmail則是在15分鐘後收到回覆，寫著「感謝您的來信，過一陣子我老公會拍一支影片向大家說明的，謝謝您的關心」。

整合醫學專科醫師姜冠宇一早也在臉書發文哀悼，「蒟蒻講幹話真的走了，他的輕鬆幽默是好典範」。記者致電姜冠宇查證，他說自己是「蒟蒻講幹話」的粉絲，看他頻道約2年了，近半年發現他很少更新覺得怪怪的，見「蒟嫂」接連2篇訊息，才認為蒟蒻講幹話真的走了。

不過，姜冠宇得知記者收到「蒟蒻講幹話」聯絡Gmail回覆內容後，也不敢肯定「死訊」真偽，震驚地說：「那要多小心了！」
 


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