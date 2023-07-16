登山客樹林中合照留念！她「腰部卻多一隻手」 攝影師揭關鍵
現代人出遊都喜歡拍照留念，而現在的相機、手機等設備的功能越來越多，有時也會拍出充滿驚奇效果的畫面。近期就有民眾與一眾朋友登山拍照留念，後續查看卻發現照片中出現「多一隻手」的景象，忍不住把照片放上網求助「徵高手解釋」，而攝影師看完照片後，也點出關鍵原因了。
記者潘毅/綜合報導
一位網友在臉書《爆廢公社二館》上發出一張圖片，只見照片中一共15人，都穿著著登山裝備，開心的在山上的樹林美景中拍下合照當作紀念。沒想到事後原PO檢查照片後才發現，照片中一位身著粉色外套的女性友人，腰部竟然「多出了一隻手」，這景象令原PO感到十分納悶「大家來找碴，徵高手解釋」。
離奇畫面隨即引發討論，許多網友朝向靈異事件方向討論，但也有不少攝影師從科學角度做出分析「應該是拍照時，物體快速移動到所產生的殘影」、「用全景拍照功能，沒拍好就會這樣啦」、「應該有開到HDR吧，快門按下到照片完成的瞬間，有人移動就會這樣了」。
《NOWnews》今日新聞也訪問有多年攝影經驗的攝影師Ken，針對照片出現「第3隻手」的情況，他則分析「應該跟全景或HDR功能有關」，在相機疊圖的時候，正巧粉衣女子有調整姿勢「一張手勢比讚，一張是垂下來」，這張照片才會出現這種狀況。