李玟40億遺產2繼女分得到？律師分析關鍵：CoCo有沒有收養
華語樂壇天后李玟（CoCo）5日不敵憂鬱症輕生過世，享年48歲，她身後留下約40多億元台幣遺產，如何分配引發外界關注，除了生前仍有夫妻關係的加拿大籍富商Bruce，2名繼女是否有繼承資格，知名律師李怡貞指出，關鍵在於李玟有沒有收養繼女。
記者楊穎軒／綜合報導
李怡貞在節目《震震有詞》表示，李玟生前沒有生小孩，但因為再婚有兩個繼女，大家好奇繼女是否擁有繼承權，她解釋：「假設繼女有被收養、有經過收養的程序，就是有一個擬制的血親，那她們會有繼承權，可是如果沒有的話，其實她們在法律上就是姻親的關係而已，所以她們其實是拿不到任何一毛錢的。」
而港媒報導李玟生前就不動產有辦理「長命契」，李怡貞說，這其實是在英美法體系下的契約概念，英文原文叫做「Joint Tenancy」，中文可以翻譯成「聯權共有」或「互繼共有」，她舉例，甲和乙針對不動產簽了長命契，「當甲過世了以後，甲的部分就直接跑到乙那邊去，不會算到甲的遺產裡面去計算，也就是說，甲的繼承人是不會碰到這一塊的。」
李怡貞進一步解析「長命契」的概念，其實就是「比誰活得氣長」，多位共有人中，誰活到最後誰就拿下該不動產所有權，不過台灣目前的法制沒有這種契約概念，她建議如果不想讓遺產分配給法定繼承人，可以選擇離婚、生前移轉、贈與或立遺囑的方式，但要特別注意遺囑可能會有特留分的問題。
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