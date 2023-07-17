《木曜》團隊全員出走！又1關鍵人物傳離職 本人證實粉絲不捨
《木曜4超玩》 日前爆出團隊集體離職，製作人陳百祥也證實，現況是「製作團隊」都離開公司了，然而由於製作團隊當中，有不少人也都會有入鏡的機會，其中執行製作IDA（一打）因為長相甜美可愛，也在加入團隊後累積不少人氣，在消息傳出之後，不少死忠粉絲擔心IDA是否也已經離職，對此，IDA本人也證實自己也在這波離開《木曜》，非常感謝在這期間受到任何人的照顧，讓粉絲相當不捨。
記者張嘉哲/綜合報導
執行製作IDA在IG表示「雖然在木曜只待不到2年的時間，但期間仍然受到許多照顧，不過隨著節目的新腳步，我也從木曜畢業了，感謝從節目當中不斷支持我們、且如同朋友的觀眾們，能認識木曜團隊的戰友同事、可愛溫暖的六大金剛、各個團隊幕後的夥伴廠商以及總是給予應援與力量的你們，是我職涯最棒的決定」。
「木曜還是會在，請大家不用擔心」IDA說「短期之內，觀眾還是可以在影片中，看到原本製作團隊穿梭的身影，而我自己也會慢慢把在《木曜》拍攝的照片慢慢發完，感謝喜歡木曜的你們，以及喜歡我們的你們」。
而記者實際詢問IDA離職原因，IDA則和製作人陳百祥口徑一致，透露老闆Eric想要改革公司，於是進行裁員、公司重組等等，過程中也是有溝通，但最後還是因為許多人無法接受公司安排而請辭。