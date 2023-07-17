行人停格斑馬線超無助！警18秒「狂開8張罰單」 正義哥被讚爆
《道路交通管理處罰條例》修正案新法正式上路，不禮讓行人最高直接開罰6千！並部分恢復民眾可檢舉的違規。然而，近期網路上就出現一段行車記錄器影片，只見一名女子正準備要過馬路，結果多輛機車都尚未停等禮讓，直接被後方機車騎士錄下檢舉，短短18秒，警方一共開出8張罰單，讓不少用路人大讚「感謝你的正義！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名正義騎士近期透過「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」投稿，以「小姐，妳的委屈絕不會浪費」為題，只見影片當中，一名女子正在過馬路，且已走到斑馬線一半，結果對向的機車完全沒有要停讓的意思，一台接著一台呼嘯而過，讓該名行人直接站在斑馬線上進退兩難，實在有點危險。
而該位騎士看不下去，決定替小姐替天行道，於是將這18秒的行車記錄器影片拿去舉發，最後經過警方判定，一共開出8張未停讓行人的罰單，該名正義騎士也表示「還是有人不信邪認為不會被抓，繼續騎自己的道路， 那就通通去領罰單繳學費吧！」
而根據《ETtoday新聞雲 》報導，警方7月13日回應，5月23日當天轄區大同分局就接獲舉發，經後續審核、認定，已依當時法規開出8張未停讓行人罰單，並於5月29日寄出，每張處以1200元罰鍰。
而雖然當時五月處罰還沒太重，但台北市警方指出，根據現行道交新制，加重小型車駕駛在人行道未禮讓行人罰則，從3600元最重提高到6000元、記點3點，並接受3小時道安講習；警方同時表示，行人闖紅燈，有違反道路交通處罰條例第78條第1項「行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示」，可處新台幣500元罰鍰