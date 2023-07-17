冷氣怎麼裝「最省電又涼」？師傅揭正解一堆人裝錯：台電認證過

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貼文曝光後，不少苦主也分享自身家中經驗「當初就是不懂想說美觀，設計師都不會管這個的.....後來師傅才說這樣裝不對，迴風空間不足」、「同病相憐....冷氣一直不冷叫師傅來看，結果師傅就叫我把前面空間哇大一點，真的很為難」、「我家也是這樣，本來還裝一個什麼柵欄網子被我們拆掉....設計師真的OOXX」、「我也是受害者！根本不涼，超容易結霜滴水」。
而事實上，所謂的冷氣迴風，就是冷氣上方有一個進風口會吸進室內空氣，「可以知道現在室內空間有沒有達到設定溫度，進而判斷是否要繼續送冷空氣」，若吸入空氣溫度還未達到設定值，就會對其進行冷卻後從出風口送出，但如果「迴風空間」不足，就會形成短循環或將出風口的冷空氣吸回，讓冷氣誤判室內已降溫，停止再送冷空氣，就會影響冷房效果，等於你開冷氣享受不到涼爽感，白白耗電。
而根據「哲居空間設計」官網就表示，室內機往下吹出冷風，這時熱風往上升，冷氣機藉由吸入的熱風來判斷空間溫度，這個過程就是迴風，然而在安裝冷氣時除了要避免會直接對人吹之外，冷氣要記得安裝在牆的長邊，這也跟迴風有關，安裝在牆的長邊，迴風的平均距離較短，相反的，安裝在短邊，造成迴風距離太長，冷氣機會判斷錯誤，造成遠端空間不夠涼，冷房效果有限。