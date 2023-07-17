車庫太小難停車！車主用「30元神物」搞定：比倒車雷達有料
停車對於許多駕駛人來說還是有些難度，往往需要使用倒車雷達來輔助，防止視線死角撞到後方的物品。而近日，就有一位網友分享，由於自家的車庫太狹窄，經常停車進去都是「剛好的尺寸」，擔心自己會不小心刮傷車子，於是他突發奇想，買了整排的「尖叫雞」掛在窗台欄杆上，只要汽車停到極限位置就會聽到尖叫雞的聲音，精準的倒車入庫讓網友直呼「超有創意！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名車主在臉書社團「MG Car Taiwan 俱樂部」貼文指出「前陣子看到有車友分享車庫位置較剛好，我也來分享我家的車庫，基本上我車子停好之後就完全沒有空間了，就是會怕倒車過頭去A到後面窗台，所以就買了一排尖叫雞掛在那，每次聽到慘叫聲就知道車子的屁屁又被保護，目前開一個多月全車沒傷」。
「尖叫雞一隻才30元，8隻花不到300元就能保護車子真的非常划算」該車主提到「一開始也以為壓到後車子要離開才會有聲音，但經過每天停車的經驗，只要一壓到就會有聲音了，由於停車時都會開車窗，所以只要尖叫雞開始叫，就能知道已經停好了！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「不只有創意而且還真的非常有用！」、「你家車庫是真的小到不行XD好聰明的作法」、「感覺全台灣車主可以團購尖叫雞」、「比倒車雷達有料哈哈哈哈哈，畢竟你家車庫這個大小，倒車雷達應該叫到你都不知道停好沒」、「這雞比倒車雷達或廢棄輪胎還好用」。