住老公寓吃「白飯配酸梅」！日本男存款竟有9300萬 極簡生活爆紅
有錢人的生活另類過法！近日一位日本網友「絕對要離職人（絶対仕事辞めるマン）」在推特上掀起熱烈討論，由於他過去常常都在推特上分享自己的「極簡餐點」，原本不少人以為他是生活過的非常困苦，所以省錢節儉，沒想到最近他被發現存款是有日幣9300萬（約新台幣2000萬）的有錢人，但卻過得如此簡約，引發日本媒體、網友瘋狂討論。
記者張嘉哲/綜合報導
仔細看該位日本網友「絕對要離職人（絶対仕事辞めるマン）」的推特，可以發現他幾乎每天都會上傳自己的餐點照片，三餐經常都只有一點點配菜，像是豆腐、味噌湯、白飯、豆芽菜都是最常見的配菜，甚至還有白土司配兩個奶油就當一餐，日前吃白飯配玉子燒加上酸梅，他還是稱「雞蛋已經是奢侈品了」，無物慾的境界讓然感到不可思議。
然而就在大家都認為他是因為貧困、家境不好才這樣食用「極簡餐點」時，他日前突然發文表示「如此這般的生活已經超過20年以上，存款也超過9300萬日幣（約新台幣2000萬）了……現在對我來說，已經是不管吃什麼都覺得美味了！」該貼文也讓他躍上推特熱搜，成為網友的熱門話題，甚至被各大日本媒體報導，還登上熱搜新聞排行榜第一名。
至於為何有錢還要這樣過著極簡生活，根據日本媒體報導，「絕對要離職人（絶対仕事辞めるマン）」表示是因為想要「早日退休」，由於自己對於吃的東西沒有那麼在乎，也不會一直想要吃大餐，所以就在飲食上吃得特別簡單，不僅能省錢身體也很健康，每年公司健康檢查都沒有任何異狀。
不少人建議他可以把錢拿去投資，但他表示自己對於投資並沒有太在行，只會投資一些穩定的股票來獲利，平時居住的公寓月租3萬日圓（約新台幣6500元），所以讓他可以每個月存上更多積蓄，從2003年工作至今已經這樣生活了20年，「提早退休的夢想應該就不遠了」！