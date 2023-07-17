雄警破獲博弈洗錢機房　洗錢金額近新臺幣90億元

高雄市刑大科技犯罪偵查隊日前接獲線報，有嫌犯租用多處民宅籌組博弈網站洗錢機房，並招募數名青年從事洗錢、匯兌等不法行為，專案小組蒐證多時，在7月10日伺機透過垂降方式破窗而入，並同步執行不同據點搜索，一舉破獲多處據點，逮捕現場正操作洗錢、轉帳工作之機房成員，初步估計該集團1年時間內經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾7兆471億600萬餘元，換算新臺幣近90億元。
記者鄭婷襄／高雄報導
方姓主嫌租用多處民宅籌組博弈網站洗錢機房，高雄市刑大科技犯罪偵查隊、偵二隊、刑事警察局電信偵查大隊、林園分局、小港分局、鼓山分局組成專案小組發現，集團成員為防止警方追查，進出均嚴格管控，並分散據點避免警方查緝使洗錢行為中斷，專案小組蒐證多時，日前一舉破獲多處據點，逮捕現場正操作洗錢、轉帳工作之機房成員。
經警方持續蒐證，溯源追查，陸續追查共犯及幕後金主方姓主嫌到案，全案一共逮捕23人到案，經查方姓主嫌以高薪為誘因，透過網路招募或由機房成員招募親友加入，以自動化程式輔助作業流程，降低出入成員數量以避免遭檢舉，並以境外帳戶層層轉帳來躲避查緝，協助境外博弈或資金盤網站轉帳贓款，進而從中抽成牟利，並透過虛擬貨幣及國內需要越南盾人士進行地下匯兌，將獲利資金轉回臺灣，初步估計該集團1年時間內經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾7兆471億600萬餘元，換算新臺幣近90億元。
高雄市刑大指出，總統立委選舉將屆，檢警將強力打擊網路賭博及地下通匯等不法，避免境外勢力藉由財物、不正利益介入選舉，也提醒民眾，機房或水房集團常以「高薪、輕鬆、免經驗」工作為由，吸引年輕人加入從事不法行為，在此呼籲國人，求職時必須謹慎，切勿一時貪念，從事非法工作、誤入歧途。