父親節大餐亮身份證！「中2碼」王品牛排送龍蝦　希爾頓飯店75折

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王品集團即日起至8月31日，爸爸的身分證字號英文或數字對中「R、O、S、E、2、8、8」任2碼，平日到店消費兩客套餐，即款待整隻「法式焗烤龍蝦」（價值1375元），相當於新竹、台南、高雄居民直接保底中英文1碼。
📌西堤牛排：喊聲「金多蝦」加菜「爐烤串鮮蝦」
西堤牛排7月24日至8月31日，到店消費單客經典套餐，對爸爸喊聲「金多蝦」，就能免費幫爸爸主餐加菜「爐烤串鮮蝦」（價值168元）；而且7月底前到全台「西堤牛排」消費2客經典套餐，更可用11元優惠價加購「醬烤和牛肋骨」1份。
📌陶板屋：拍照打卡贈「威士忌牛肋」
陶板屋即日起到8月31日，平日內用2客套餐，和爸爸拍照打卡成功，就贈「威士忌牛肋」1份。
📌聚 日式鍋物：招待北海道生啤酒1瓶
聚日式鍋物7月24日至8月8日，到官方FB指定貼文留言，或到店掃碼桌面立牌即可領券，憑券內用「雙人瀑布聚系列」套餐任一款，招待北海道生啤酒1瓶。
📌新板希爾頓：悅市集全日餐廳身份證對中「3個7」享75折
台北新板希爾頓酒店「悅市集全日餐廳」推出「地中海異國海鮮季」，打造全新西班牙海鮮燉飯、北非摩洛哥風格的優格孜然烤雞、主廚親手拍打製作的起士牛肉丸燴番茄等十多道地中海美食料理。即日起至7月31日，憑身分證有「1個7」可享85折、「2個7」享8折、「3個7」享75折，限本人、但不限平假日皆可使用。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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