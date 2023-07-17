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父親節大餐亮身份證！「中2碼」王品牛排送龍蝦　希爾頓飯店75折

▲父親節犒賞爸爸！身份證對中2碼「R、O、S、E、2、8、8」，王品牛排招待整隻「法式焗烤龍蝦」，王品集團各餐廳加菜好康曝光。台北新板希爾飯店餐廳對中「3個7」可享75折。（圖／王品集團提供）
▲父親節犒賞爸爸！身份證對中2碼「R、O、S、E、2、8、8」，王品牛排招待整隻「法式焗烤龍蝦」，王品集團各餐廳加菜好康曝光。台北新板希爾飯店餐廳對中「3個7」可享75折。（圖／王品集團提供）

記者蕭涵云/綜合報導

父親節犒賞爸爸！王品集團推出身份證優惠活動，只要爸爸身份證「R、O、S、E、2、8、8」對中2碼，王品牛排就招待整隻「法式焗烤龍蝦」，旗下包括西提牛排、陶板屋、聚 日式鍋物也都有加菜好康。而台北新板希爾頓悅市集全日餐廳暑假也有身份證優惠，最高對中「3個7」享75折。

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📌王品牛排：身份證「中2碼」招待整隻「法式焗烤龍蝦」
王品集團即日起至8月31日，爸爸的身分證字號英文或數字對中「R、O、S、E、2、8、8」任2碼，平日到店消費兩客套餐，即款待整隻「法式焗烤龍蝦」（價值1375元），相當於新竹、台南、高雄居民直接保底中英文1碼。

▲王品牛排身份證「中2碼」，招待整隻「法式焗烤龍蝦」。（圖／王品集團提供）
▲王品牛排身份證「中2碼」，招待整隻「法式焗烤龍蝦」。（圖／王品集團提供）
📌西堤牛排：喊聲「金多蝦」加菜「爐烤串鮮蝦」
西堤牛排7月24日至8月31日，到店消費單客經典套餐，對爸爸喊聲「金多蝦」，就能免費幫爸爸主餐加菜「爐烤串鮮蝦」（價值168元）；而且7月底前到全台「西堤牛排」消費2客經典套餐，更可用11元優惠價加購「醬烤和牛肋骨」1份。

▲西堤牛排喊聲「金多蝦」，幫爸爸加菜「爐烤串鮮蝦」。（圖／王品集團提供）
▲西堤牛排喊聲「金多蝦」，幫爸爸​​​​​​​加菜「爐烤串鮮蝦」。（圖／王品集團提供）
📌陶板屋：拍照打卡贈「威士忌牛肋」
陶板屋即日起到8月31日，平日內用2客套餐，和爸爸拍照打卡成功，就贈「威士忌牛肋」1份。

📌聚 日式鍋物：招待北海道生啤酒1瓶
聚日式鍋物7月24日至8月8日，到官方FB指定貼文留言，或到店掃碼桌面立牌即可領券，憑券內用「雙人瀑布聚系列」套餐任一款，招待北海道生啤酒1瓶。

▲新板希爾頓酒店「悅市集全日餐廳」推出「地中海異國海鮮季」，共有10多道地中海美食料理，不限平假日憑身分證有1個7即享85折、2個7享8折、3個7享75折。（圖／新板希爾頓提供）
▲新板希爾頓酒店「悅市集全日餐廳」推出「地中海異國海鮮季」，不限平假日憑身分證，有1個7即享85折、2個7享8折、3個7享75折。（圖／新板希爾頓提供）
📌新板希爾頓：悅市集全日餐廳身份證對中「3個7」享75折
台北新板希爾頓酒店「悅市集全日餐廳」推出「地中海異國海鮮季」，打造全新西班牙海鮮燉飯、北非摩洛哥風格的優格孜然烤雞、主廚親手拍打製作的起士牛肉丸燴番茄等十多道地中海美食料理。即日起至7月31日，憑身分證有「1個7」可享85折、「2個7」享8折、「3個7」享75折，限本人、但不限平假日皆可使用。

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