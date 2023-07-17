716遊行直播誰最強？他奪第二贏過柯文哲 4年前623人潮對比曝光
前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢週末7月16日在凱達格蘭大道舉辦「公平正義救台灣」遊行，活動中包括國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總他表示大約參選人柯文哲、時代力量黨主席王婉諭都有出席活動，場面十分浩大，但也有不少人認為參加人數不如預期。對此，網紅四叉貓也現身活動現場直播，並且拿下該活動開直播觀看人數第二名的寶座，根據他初估現場人數，高峰大約是1.5萬人至2萬人。
記者張嘉哲/綜合報導
四叉貓最近頻繁經營直播，在716遊行當天他也趕抵現場參與並且直播，在活動過程當中創下最高9200人同時線上觀看的好成績，最終直播觀看數有15萬人，僅次於主辦方之一的館長，甚至贏過柯文哲。四叉貓開心的說「我的流量只輸給主辦方館長，小女子沒辦法以身相許，只能感謝大家的支持（鞠躬）」。
只見四叉貓貼出的截圖當中，他自己的直播排在第二名，只見館長的直播觀看數達到35.2萬，收到20萬9268元斗內，而他自己則是有15萬的觀看，並且收到抖內金額8萬1645元，後續為第三名柯文哲、第四名比特王、第五名歷史哥。
對於當天參與遊行的人數為何，四叉貓以自身到場初估，現場遊覽車數量不多，大部分參加者都是搭捷運去，用凱道簡易人數粗估來看，遊行人數高峰大約就是1.5萬人至2萬人；而也有網友翻出四年前623反紅媒遊行，同樣是由前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢所舉辦，當時被粗估至少有10萬人共同參與，如今716遊行人數銳減，恐怕也跟議題、天氣太炎熱都有所關聯。