IKEA是買家具「省錢首選」？一票反推宜得利更耐用　設計師曝關鍵

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貼文引發討論，IKEA、宜得利各有支持者，IKEA粉絲大推「billy書櫃、pax衣櫃、鋼製家具」，稱「最長的已經用超過10年，短的也有3年，都沒有什麼問題。｣宜得利粉則說「宜得利可以看看，之前買了電視櫃蠻耐用的，也不會太貴」。也有網友推五股工業區家具行、特力屋旗下林氏木業，「一般傢俱店感覺也可以挖寶」。
在室內設計師眼中，IKEA和宜得利孰勝孰負呢？本身也是建築師的中華民國室內設計協會秘書長林彥穎接受《NOWnews今日新聞》電話訪問表示，這兩品牌他個人都很常逛也都喜歡，但認為IKEA與宜得利的差異，只是在於生活模式的選擇。
林彥穎從歷史文化層面剖析，指出IKEA歐式家具文化，是從二戰後形成自己動手做風潮，由使用者自己組裝、搭配，得有基礎組裝能力，視為個人生活風格的延伸，適合自我創作、喜愛組裝的人。
而宜得利日系品牌，林彥穎說，也是從二戰後發展出「成套」風格，家具從物件到配色走成套搭配設計，強調「一體性」，適合想全部面面俱到的人。但他也說，只要喜歡、家裡空間又合適，兩者也可以混搭使用。
至於「耐用度」問題，林彥穎說，相對而言宜得利的家具在金屬部分，比IKEA來的多些，但這是因為工業生產方式，兩者有地區性差異而導致，組合板在北歐運用多年，認為立基點不同的產品，不適合放一起做比較。