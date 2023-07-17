泡麵吃完「筷子對折丟湯裡」？真實用途曝光 眾讚生活智慧王
泡麵因為其便利且口味眾多，成為不少人正餐以及宵夜的選擇，不過由於泡麵湯高油又高鹽，不少營養師也建議湯不要全部喝光。而近日就有網友分享自己泡麵的獨門吃法，在麵體全部吃光之後，將筷子摺半丟掉湯碗裡面，結果湯頭裡面的油竟然被筷子阻隔，讓不少驚呼「還有這一招！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名工程師傅日前在Tik Tok分享自己泡麵獨門吃法，表示「泡麵吃到出師了」只見貼出的影片當中，該名師傅把泡麵的麵體吃光之後，把筷子上面一截部分折下，接著對著泡麵湯開始吹氣，隨後將筷子丟入湯碗中，沒想到湯裡面的油直接被隔開，讓師傅也表示「這樣油比較少」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「生活智慧王欸，那些油很可怕的」、「但這樣湯也是不要喝太多，至少可以喝一點湯了！」、「學起來了！感謝教學」、「第一次看到這種少油的方法哈哈哈」、「專業戶吃泡麵的吧，我都喝幾口就覺得好油倒掉」、「竟然還有這一招，下次來試試看」。
而事實上，營養師李婉萍過去就也提醒民眾，吃泡麵調味時，醬料、調味粉適量減少，或是盡量少喝湯底，若想中和泡麵內過多的鈉，則可以在煮泡麵時加入更多的青菜，利用鉀離子抑制身體吸收過多的鈉。若想要有營養均衡的吃法，烹煮時則可以選擇優質的蛋白質搭配，例如蛋、豆腐、火鍋肉片，微量營養素則可透過小白菜、各種菇類攝取。