颱風一顆接一顆！大雨還要炸2天 一週天氣呈「3階段變化」
颱風和低壓帶影響，本週台灣各地天氣都較不穩定，中央氣象局預報員趙紘表示，明後兩天（7至18日至7月19日）各地在中午過後的降雨仍然明顯，週四至週六（7至19日至7月21日）才趨於穩定；不過下半週，菲律賓東方海面可能又有颱風「杜蘇芮」生成，並在週末至下週影響台灣天氣，詳細路徑還有待觀察。
記者張志浩/綜合報導
針對明後天的天氣，趙紘說明，先前出現的「泰利颱風」今（17）日下午雖然轉為「中颱」，但它距離台灣遙遠，幾小時後登陸雷州半島，便會慢慢消散，因此台灣主要還是受到「低壓帶」影響，明日台灣東南部、南部全天都有局部短暫陣雨，其它地區多雲到晴，但午後有局部短暫雷陣雨，尤其中部以北及山區會有大雨。北部攝氏28至34度、中部攝氏26至35度、南部攝氏27至35度、花東攝氏26至34度。
週三台灣附近水氣略有減少，不過風向從偏南風轉為東南風，屆時花東及恆春半島全天有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，但中部以北雨勢減緩，變成南部及山區要留意局部大雨發生，週四至週六太平洋高壓往西，低壓帶被迫往南，這段時間各地天氣會較穩定。
至於下一顆颱風的情況，趙紘提及，目前它還屬於熱帶擾動，整個結構不算完整，預估在週三和週四，在海溫高、垂直風切小的情況下，有很高機率成為颱風，路徑上氣象局預估會和泰利颱風類似，通過呂宋島後往南海移動，從台灣南方通過的情況下，外圍環流會導致天氣變不穩定，不過實際情況還要等颱風生成後才更加明朗，氣象局將持續關注。