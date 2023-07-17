全球最受歡迎女實況主排行曝光！企鵝妹只排第6　第1名人氣太強大

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📍NO1. 兔田佩克拉（兎田ぺこら）
兔田佩克拉是日本hololive公司的虛擬YouTuber，被稱作奇蹟的三期生的一員。截至目前初到4年多，她的YouTube已經有225萬人訂閱，日常直播也都常駐4~5萬同時觀看人數。
📍NO2. 鐵鼠（ironmouse）
鐵鼠來自波多黎各，為YouTuber經紀公司VShojo的創始成員，2017年就出道，主要活動在Twitch平台，擁有123萬追隨者，而她的YouTube 也有99.6萬名訂閱者。
📍NO3. 博衣小夜璃（博衣こより - holoX -）
博衣小夜璃是日本hololive公司的虛擬YouTuber，是2021年出道的六期生（秘密結社holoX）成員之一。她的YouTube擁有93.7萬訂閱者。
📍NO4. rivers_gg
Twitch平台的墨西哥籍直播主，平時主打運動遊戲、生活雜談的直播。
📍NO5. 櫻巫女（さくらみこ）
櫻巫女是日本hololive公司的虛擬YouTuber，2018年出道的「無印組」(0期生)，YouTube擁有181萬訂閱者。在今年7月9日時，櫻巫女擔任宣傳大使，在西門町發表了關於 2023 hololive 快閃店的消息，當時竟讓現場出現大批粉絲，更一度癱瘓了漢中街與武昌街口的徒步區，足以顯見她驚人的人氣。
📍NO6. 企鵝妹（Jinnytty）
南韓實況主企鵝妹，主要活動在Twitch平台，截至目前有96.7萬名追蹤者。她在今年4月23日開始挑戰徒步遍台灣4極點，最終耗時42天走了1076公里完成挑戰。她在這期間斬獲了9萬名新追蹤粉絲，還受益於茶爸以及國外大乾爹等人的訂閱贈禮，訂閱人數大幅增加了3萬6千多人，圖奇小奇點也得到218萬多點，預估訂閱收益高達3萬至9萬美金（約新台幣93萬至270萬）。
📍NO7. Emily D. Baker
Baker是是前洛杉磯地區副檢察官，目前從事律師工作，平時會在YouTube上進行直播，針對時事作出法律層面的解析，知性的風格也讓她人氣穩定。頻道擁有72.3萬粉絲。
📍NO8. 大空昴 (大空スバル)
大空昴是日本hololive公司的虛擬YouTuber，是2018年出道的2期生，YouTube擁有150萬訂閱者。
📍NO9. AMOURANTH
凱特琳(AMOURANTH)是Twitch平台最具知名的的實況主，擁有641萬追蹤粉絲，平時直播內容主要是ARMR或偏煽情、泳裝台等成人類別內容。
📍NO10. 서새봄냥 (saddummy)
saddummy是南韓實況主，平時活動較多在Twitch平台上，實況內容偏向遊戲類為主。
Streams Charts平台也坦言，VTuber在女實況主排行榜中依舊占據大宗，其中第一名的兔田佩克拉，更是毫無爭議的穩居第一，在2023年的前6個月中，其觀看時長超過1550萬個小時，遠遠高於其他女實況主數倍。
而Streams Charts在提到企鵝妹時，也特別提到她來台灣徒步挑戰的創舉，這42天也成為企鵝妹直播生涯中，格外受到關注的內容，2023年 Q2的數據中，企鵝妹在觀看次數部分排名第三，觀看時長達755萬小時。