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全球最受歡迎女實況主排行曝光！企鵝妹只排第6　第1名人氣太強大

▲近期數據平台Streams Charts就公布了2023年第二季（4 ～ 6月）女實況主觀看數據榜單，結果來台環島的企鵝妹僅獲第6名。（圖／Twitch@Jinntty）
▲近期數據平台Streams Charts就公布了2023年第二季（4 ～ 6月）女實況主觀看數據榜單，結果來台環島的企鵝妹僅獲第6名。（圖／Twitch@Jinntty）

記者潘毅/綜合報導

近年來網路產業發展蓬勃，直播主如雨後春筍般竄出，近年來更掀起一波Vtuber （虛擬直播主）的熱潮，從真實數據中更能看出她們在網路世界受歡迎的程度早已超越真人！近期數據平台Streams Charts就公布了2023年第二季（4 ～ 6月）女實況主觀看數據榜單，結果來台環島的企鵝妹僅獲第6名，榜單第一名則由知名Vtuber 兔田佩克拉再度稱霸。

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Streams Charts「2023 Q2 」最受歡迎女實況主排行

📍NO1. 兔田佩克拉（兎田ぺこら）

兔田佩克拉是日本hololive公司的虛擬YouTuber，被稱作奇蹟的三期生的一員。截至目前初到4年多，她的YouTube已經有225萬人訂閱，日常直播也都常駐4~5萬同時觀看人數。

▲日本hololive公司旗下的Vtuber「兔田佩克拉」。（圖／翻攝Pekora Ch. 兎田ぺこら ）
▲日本hololive公司旗下的Vtuber「兔田佩克拉」，是2023年第二季最受歡迎女實況主。（圖／Pekora Ch. 兎田ぺこら ）
📍NO2. 鐵鼠（ironmouse）

鐵鼠來自波多黎各，為YouTuber經紀公司VShojo的創始成員，2017年就出道，主要活動在Twitch平台，擁有123萬追隨者，而她的YouTube 也有99.6萬名訂閱者。

▲鐵鼠為YouTuber經紀公司VShojo的創始成員。（圖／ironmouse）
▲鐵鼠為YouTuber經紀公司VShojo的創始成員。（圖／ironmouse）
📍NO3. 博衣小夜璃（博衣こより - holoX -）

博衣小夜璃是日本hololive公司的虛擬YouTuber，是2021年出道的六期生（秘密結社holoX）成員之一。她的YouTube擁有93.7萬訂閱者。

▲博衣小夜璃是日本hololive公司的虛擬YouTuber。（圖／YT@博衣こより - holoX -）
▲博衣小夜璃是日本hololive公司的虛擬YouTuber。（圖／YT@博衣こより - holoX -）
📍NO4. rivers_gg

Twitch平台的墨西哥籍直播主，平時主打運動遊戲、生活雜談的直播。

📍NO5. 櫻巫女（さくらみこ）

櫻巫女是日本hololive公司的虛擬YouTuber，2018年出道的「無印組」(0期生)，YouTube擁有181萬訂閱者。在今年7月9日時，櫻巫女擔任宣傳大使，在西門町發表了關於 2023 hololive 快閃店的消息，當時竟讓現場出現大批粉絲，更一度癱瘓了漢中街與武昌街口的徒步區，足以顯見她驚人的人氣。

▲櫻巫女是日本hololive公司的虛擬YouTuber。（圖／YT@Miko Ch. さくらみこ）
▲櫻巫女是日本hololive公司的虛擬YouTuber。（圖／YT@Miko Ch. さくらみこ）
📍NO6. 企鵝妹（Jinnytty）

南韓實況主企鵝妹，主要活動在Twitch平台，截至目前有96.7萬名追蹤者。她在今年4月23日開始挑戰徒步遍台灣4極點，最終耗時42天走了1076公里完成挑戰。她在這期間斬獲了9萬名新追蹤粉絲，還受益於茶爸以及國外大乾爹等人的訂閱贈禮，訂閱人數大幅增加了3萬6千多人，圖奇小奇點也得到218萬多點，預估訂閱收益高達3萬至9萬美金（約新台幣93萬至270萬）。

▲企鵝妹耗時42天走了1076公里完成挑戰。（圖／Twitch@Jinnytty）
▲企鵝妹耗時42天走了1076公里完成挑戰。（圖／Twitch@Jinnytty）
📍NO7. Emily D. Baker

Baker是是前洛杉磯地區副檢察官，目前從事律師工作，平時會在YouTube上進行直播，針對時事作出法律層面的解析，知性的風格也讓她人氣穩定。頻道擁有72.3萬粉絲。

📍NO8. 大空昴 (大空スバル)

大空昴是日本hololive公司的虛擬YouTuber，是2018年出道的2期生，YouTube擁有150萬訂閱者。

📍NO9. AMOURANTH

凱特琳(AMOURANTH)是Twitch平台最具知名的的實況主，擁有641萬追蹤粉絲，平時直播內容主要是ARMR或偏煽情、泳裝台等成人類別內容。

▲數據平台Streams Charts就公布了2023年第二季（4 ～ 6月）女實況主觀看數據榜單。（圖／Streams Charts）
▲數據平台Streams Charts就公布了2023年第二季（4 ～ 6月）女實況主觀看數據榜單。（圖／Streams Charts）
📍NO10. 서새봄냥 (saddummy)

saddummy是南韓實況主，平時活動較多在Twitch平台上，實況內容偏向遊戲類為主。

Streams Charts平台也坦言，VTuber在女實況主排行榜中依舊占據大宗，其中第一名的兔田佩克拉，更是毫無爭議的穩居第一，在2023年的前6個月中，其觀看時長超過1550萬個小時，遠遠高於其他女實況主數倍。

而Streams Charts在提到企鵝妹時，也特別提到她來台灣徒步挑戰的創舉，這42天也成為企鵝妹直播生涯中，格外受到關注的內容，2023年 Q2的數據中，企鵝妹在觀看次數部分排名第三，觀看時長達755萬小時。

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