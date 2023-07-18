冰店爆食物中毒23人送醫 高市衛生局勒令停業再罰30萬
有民眾在網路爆料，指出家人食用高雄六合路一間知名冰店的剉冰後，竟有多人出現腸胃不適症狀，截至昨（17）日晚間22時為止，共計23人因症就醫，八寶冰食材與患者檢體均檢出沙門氏桿菌，事證明確，高雄市衛生局將依食安法41條第1項第4款，勒令停業併處以新台幣30萬元罰款，後續相關事證移送地檢署偵辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市衛生局數日前起即陸續接獲高雄市醫院通報民眾吃冰後身體不適疑似食物中毒案件，該店7月13日未營業，衛生局於7月14日即前往現場稽查，現場發現地板破損且髒污不潔、垃圾桶未加蓋、未依法完成食品業者登錄、未有食品從業人員體檢紀錄等多項衛生缺失。
衛生局在7月14日稽查時也當場抽驗八寶冰品、刨冰清冰食品檢體及刨冰器具塗抹拭子環境檢體，目前八寶冰檢體已檢驗出沙門氏桿菌陽性，該檢體亦檢出金黃色葡萄球菌（菌量未超標）、大腸桿菌等；此外，衛生局亦陸續採集3名廚工及8名個案檢體，住院患者亦檢出沙門氏桿菌陽性反應。
衛生局統計，截至昨日晚間22時為止，共計23人因症就醫，因八寶冰食材與患者檢體均檢出沙門氏桿菌，事證明確，高雄市衛生局將依食安法41條第1項第4款，勒令停業併處以新台幣30萬元罰款，後續相關事證也會移送高雄地檢署偵辦。