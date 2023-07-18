蒟蒻講幹話過世有預兆？影片4大疑點曝光 老婆回應讓他生死成謎
人氣YouTuber「蒟蒻講幹話」日前因為頻道太久沒有更新，結果引來粉絲的關注，沒想到老婆「蒟嫂」突然在社群發文，說他沒有生病「只是死掉而已」，震驚所有粉絲，不過事後卻又回應之後會跟他本人拍片說明，讓蒟蒻講幹話的生死成謎。然而，也有網友回顧這半年蒟蒻講幹話的頻道內容，發現出現了4大疑點，認為死訊說不定是真的。
記者張嘉哲/綜合報導
首先，在今年1月時，蒟蒻講幹話頻道上傳了一則「我為什麼會消失？」的主題影片，內容提到，之所以有一段時間沒有發布影片，「是因為我已經死掉了，我的家人忙著幫我辦後事，所以沒空處理我的新影片」，第二，原本蒟蒻講幹話在影片中總是會說「我們下次........見」來結尾，但這部影片卻說「我們不知道什麼時候……見」。
隨後從1月那支影片之後，後面的影片再也沒看過「蒟蒻講幹話」本人出現，影片中則是都用娃娃放在座位上來代替他；最後，粉絲也發現他在1個月前，在YouTube社群上發佈的民調，他當時問觀眾「假如真的有來世的話，你還會想要投胎到同一個國家，做該國的公民嗎？」讓不少粉絲認為這幾大疑點，很像蒟蒻一直在暗示「自己的狀況」。
不過，在蒟蒻講幹話死訊曝光後，《NOWnews》記者也實際寄信詢問蒟嫂。她則回應「過一陣子我老公會拍一支影片向大家說明的」，記者再追問蒟蒻人是否仍健在？得到的回覆是「目前還在」，對於採訪的要求，「蒟嫂」仍是回覆說「老師過一陣子會拍影片說明，在此之前還請稍微等待，感謝您的耐心」，讓人霧裡看花。