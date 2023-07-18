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蒟蒻講幹話過世有預兆？影片4大疑點曝光　老婆回應讓他生死成謎

▲YouTuber「蒟蒻講幹話」擁有68萬名粉絲，日前傳出其死訊「已完成火化」，但妻子回應「目前還在」令外界霧裡看花。（圖／翻攝蒟蒻講幹話臉書）
▲YouTuber「蒟蒻講幹話」擁有68萬名粉絲，日前傳出其死訊「已完成火化」，但妻子回應「目前還在」令外界霧裡看花。（圖／翻攝蒟蒻講幹話臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

人氣YouTuber「蒟蒻講幹話」日前因為頻道太久沒有更新，結果引來粉絲的關注，沒想到老婆「蒟嫂」突然在社群發文，說他沒有生病「只是死掉而已」，震驚所有粉絲，不過事後卻又回應之後會跟他本人拍片說明，讓蒟蒻講幹話的生死成謎。然而，也有網友回顧這半年蒟蒻講幹話的頻道內容，發現出現了4大疑點，認為死訊說不定是真的。

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首先，在今年1月時，蒟蒻講幹話頻道上傳了一則「我為什麼會消失？」的主題影片，內容提到，之所以有一段時間沒有發布影片，「是因為我已經死掉了，我的家人忙著幫我辦後事，所以沒空處理我的新影片」，第二，原本蒟蒻講幹話在影片中總是會說「我們下次........見」來結尾，但這部影片卻說「我們不知道什麼時候……見」。

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▲蒟蒻講幹話的頻道從1月開始，就只出現卡比獸的娃娃來代替他坐在位置上。（圖/蒟蒻講幹話YT）
隨後從1月那支影片之後，後面的影片再也沒看過「蒟蒻講幹話」本人出現，影片中則是都用娃娃放在座位上來代替他；最後，粉絲也發現他在1個月前，在YouTube社群上發佈的民調，他當時問觀眾「假如真的有來世的話，你還會想要投胎到同一個國家，做該國的公民嗎？」讓不少粉絲認為這幾大疑點，很像蒟蒻一直在暗示「自己的狀況」。

不過，在蒟蒻講幹話死訊曝光後，《NOWnews》記者也實際寄信詢問蒟嫂。她則回應「過一陣子我老公會拍一支影片向大家說明的」，記者再追問蒟蒻人是否仍健在？得到的回覆是「目前還在」，對於採訪的要求，「蒟嫂」仍是回覆說「老師過一陣子會拍影片說明，在此之前還請稍微等待，感謝您的耐心」，讓人霧裡看花。

▲記者發信15分鐘後，收到「蒟蒻講幹話」聯絡Gmail回覆，「過一陣子我老公會拍一支影片向大家說明的」。（圖／翻攝蒟蒻講幹話臉書）
▲記者發信給「蒟蒻講幹話」，結果收到蒟嫂回應「過一陣子我老公會拍一支影片向大家說明的」。（圖／NOWnews記者翻攝）

獨／蒟蒻講幹話死了？傳去世已火化 　妻最新回應「目前還在」

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