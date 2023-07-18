4G升5G「499元吃到飽」！用戶心動想升級　內行揭問題：眼睛打開

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貼文一出，不少人紛紛搖頭表示「5G流量用完會被限速.....幹嘛不要繼續用4G不限速的」、「眼睛打開看清楚，降4G一定會限速啊，不然大家辦這個499元吃到飽不就好了」、「有限速就不是吃到飽，別辦這種限速爛的，不值得」、「前36G是5G不限速，36G用完降4G限速21Mbps，有打遊戲需求的可能不適合喔」。
不過也有不少正在只用這個方案的人則出面表示「基本上不用重度使用手機網路的話非常夠用喔，就算降速了傳訊息、看影片都沒問題」、「我是5G流量24G，沒玩遊戲每個月花不完，花完降速其實也沒感覺」、「降速無感，沒有用手機打遊戲都沒什麼差」、「用這方案中，5G滿了變限速21M，蠻夠用的、沒差別」。
而事實上，根據《飛速移動》官網就曾經針對網路速度做過詳解，一般來說如果你只是利用網路純聊天的話，建議最低網速為10Mbps；若是要看影片追劇，最低網速則為15Mbps；而如果是要打手遊的話，則最低網速至少要21Mbps，也就是說假設申辦了該網友的這個方案，對於手機有大量手遊需求的人來說，其實不太適合，玩遊戲可能造成手機卡頓不順暢的問題，若是單純的瀏覽網頁、傳訊息、看影片則非常足夠喔！