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4G升5G「499元吃到飽」！用戶心動想升級　內行揭問題：眼睛打開

▲隨著越來越多手機也開始支援5G，再過幾年5G時代可能就會正式來臨。（圖／記者陳明中攝）
▲隨著越來越多手機也開始支援5G，再過幾年5G時代可能就會正式來臨。（圖／記者陳明中攝）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著越來越多手機也開始支援5G，再過幾年5G時代可能就會正式來臨，不過在這之前，已經陸續有不少電信業者開始推動5G優惠方案，吸引顧客開始轉移。然而，近日就有網友分享自己看到有電信業者推出「4G升5G」的方案讓他非常心動，而且只要499元就能吃到飽，感覺相當划算，貼文引發廣大迴響。

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一名網友在PTT貼文指出「最近臉書一直推薦電信業者推出「4G升5G」的方案，只要499元就能吃到飽，需要留意的是每個月使用超過36G，就會從5G降速至4G 21Mbps吃到飽，不知道有沒有人是用這個方案的？有什麼需要注意的嗎？」

▲realme 10T 5G。(圖／記者周淑萍攝)
▲現在越來越多手機都開始支援5G系統，因此也讓不少民眾開始申辦電信5G的方案。(示意圖／記者周淑萍攝)
貼文一出，不少人紛紛搖頭表示「5G流量用完會被限速.....幹嘛不要繼續用4G不限速的」、「眼睛打開看清楚，降4G一定會限速啊，不然大家辦這個499元吃到飽不就好了」、「有限速就不是吃到飽，別辦這種限速爛的，不值得」、「前36G是5G不限速，36G用完降4G限速21Mbps，有打遊戲需求的可能不適合喔」。

不過也有不少正在只用這個方案的人則出面表示「基本上不用重度使用手機網路的話非常夠用喔，就算降速了傳訊息、看影片都沒問題」、「我是5G流量24G，沒玩遊戲每個月花不完，花完降速其實也沒感覺」、「降速無感，沒有用手機打遊戲都沒什麼差」、「用這方案中，5G滿了變限速21M，蠻夠用的、沒差別」。

而事實上，根據《飛速移動》官網就曾經針對網路速度做過詳解，一般來說如果你只是利用網路純聊天的話，建議最低網速為10Mbps；若是要看影片追劇，最低網速則為15Mbps；而如果是要打手遊的話，則最低網速至少要21Mbps，也就是說假設申辦了該網友的這個方案，對於手機有大量手遊需求的人來說，其實不太適合，玩遊戲可能造成手機卡頓不順暢的問題，若是單純的瀏覽網頁、傳訊息、看影片則非常足夠喔！

▲智慧型手機問世後，許多手遊不斷更迭換代，就有網友好其哪一款遊戲能寫下歷史的一頁？引起網友熱議。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲如果是有大量手遊需求的人，手機的網路速度至少要大於21Mbps，否則將會出現卡頓不順暢的情形。（示意圖／取自unsplash）

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