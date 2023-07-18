越來越來少人穿牛仔褲了？眾揭真實理由 「1穿搭」正流行完勝
以前不知道要穿什麼的時候，一件T恤搭牛仔褲絕對是最安全的穿搭，但你是否發現，最近身邊的人包括自己也越來越少穿牛仔褲了呢？近日，就有網友討論「大家現在都不穿牛仔褲了嗎？看有美國老牌的牛仔褲專賣店在推打折都沒人要買」貼文引起廣大迴響，不少人紛紛點破主因表示「真的太熱了！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「牛仔褲每過一陣子就是由寬變窄，由窄變寬，不同的是以前的第一名的美國老牌現在越來越少看到了，連專賣店也常常掛打折優惠的牌子，現在是沒有人在穿牛仔褲了嗎？還是大家都去買平價服飾品牌的牛仔褲了？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「是真的沒在穿了，天氣真的太熱了」、「天氣越來越熱，牛仔褲根本穿不住」、「上禮拜穿牛仔褲出門一趟，回家直接收到衣櫥內謝謝」、「台灣天氣熱，穿牛仔褲很不舒服，休閒褲或運動褲都好些」、「天氣太熱了，除了冬天以外不會穿牛仔褲」、「至少七八年沒穿牛仔褲了」、「現在年輕人都不愛穿牛仔褲了，尤其是女生更明顯」。
另外則有不少人認為現在流行的是「工裝褲」、「卡其褲」，「高價牛仔褲已經不是行頭的代表，尤其韓風帶起後，流行服飾已不再以牛仔褲為主流」、「牛仔褲世代早就過了吧，現在誰沒有工裝褲啊」、「現在流行的是卡其褲跟工裝褲了」、「工裝褲大推，寬鬆又舒適」。