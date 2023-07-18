朱學恒準備復出？YT頻道「悄悄改名」 上架新節目驚見她主持
名嘴朱學恒6月被國民黨台北市議員鍾沛君指控性騷，隨即暫停所有活動，並且將自己的YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」改名為「即日起無限期停止公眾活動」。然而，一個多月過去，朱學恒又悄悄將YouTube頻道改名為「萬事通事務所」，甚至上傳新節目的影片，由黃光芹主持，讓不少人認為他準備光速復出。
記者張嘉哲/綜合報導
朱學恒的YouTube頻道改名為「萬事通事務所」後，上傳最新影片，請來資深媒體人黃光芹專訪音樂人劉家昌，節目名稱為「阿姐反抗軍」，甚至還有做背板，黃光芹也說「這是我們全新的節目，那我們今天第一集....」影片中談論兩岸關係以及2024總統大選選情。
然而直播無預警釋出後，不少粉絲紛紛看傻眼「......這是準備要復出了？先找人測風向吧？」、「太屌了，重出江湖請人來代班先測風向」、「這復出的速度會不會太快.....」；不過也有粉絲聲援表示「還是看你節目配飯比較實在，趕快回歸吧」、「自從沒朱大看，晚餐都沒節目配飯了」。
回顧本次事件，今年年6月8日，鍾沛君發文指控，表示去年一次聚餐時遭朱學恒強摟強吻，朱學恒也發文認錯承認犯下錯誤，雖然朱學恒後續暫停所有活動，但也到北檢自行告發自己性騷擾，讓鍾沛君非常傻眼表示，任何有法律知識的人都會覺得此舉非常荒唐，朱的舉動只是再向大家證明他毫無悔改之意，若覺得自己做錯了，早應在幾個月前就去自首，而非現在浪費司法資源博取大眾眼光，目前案件都還沒個水落石出，朱學恒是否會再回到螢光幕前，外界都等著看。