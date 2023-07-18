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麥當勞海派魷魚祭！可可布朗尼冰炫風回歸　大薯等5款「買1送1」

▲麥當勞全新海派魷魚祭打造韓味雙牛魷魚堡及日式豬排魷魚堡。迎接暑假回歸可可布朗尼冰炫風，麥當勞歡樂送再度開張深夜食堂，祭出大薯、OREO冰炫風等共5款買一送一優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞全新海派魷魚祭打造韓味雙牛魷魚堡及日式豬排魷魚堡。迎接暑假回歸可可布朗尼冰炫風，麥當勞歡樂送再度開張深夜食堂，祭出大薯、OREO冰炫風等共5款買一送一優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

速食店也能吃海陸全餐？麥當勞全新「海派魷魚祭」，首度使用魷魚海鮮排，搭配100%雙層純牛肉、酥嫩炸豬排，佐以日韓經典料理醬料，打造韓味雙牛魷魚堡及日式豬排魷魚堡，開吃海陸美味。並驚喜回歸「可可布朗尼冰炫風」！迎接暑假，麥當勞歡樂送再度開張「深夜食堂」，還祭出大薯、OREO冰炫風等共5款「買一送一」優惠。頂呱呱49週年生日慶也有優惠回饋消費者，對中身分證「4或9」，可享10元加購呱呱包。

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全新海陸漢堡來報到！麥當勞首度使用以Q彈魷魚丁配上鱈魚漿裹粉後，酥炸的新魷魚海鮮排打造最新餐點。7月19日開吃的「韓味雙牛魷魚堡」搭配100%雙層純牛肉，並佐以水梨、韓式辛香料熬製的韓國直送秘製黑醬與微辣泡菜醬；8月2日起則有「日式豬排魷魚堡」則以酥嫩炸豬排融合大阪甘味醬、清甜美乃滋，兩款海陸雙重美味開吃。

▲左起：韓味雙牛魷魚堡，單點124元、經典套餐189元。日式豬排魷魚堡，單點124元、經典套餐189元。（圖／台灣麥當勞提供）
▲左起：韓味雙牛魷魚堡，單點124元、經典套餐189元；日式豬排魷魚堡，單點124元、經典套餐189元。（圖／台灣麥當勞提供）
鐵粉等三年、巧克力控必吃的「可可布朗尼冰炫風」也在夏天限時驚喜回歸了，冰淇淋搭配苦中帶甜的可可粉、濃郁的巧克力布朗尼，並加入酥脆口感的卡滋脆片，7月19日限量供應至售完為止。

▲「可可布朗尼冰炫風」單點65元。（圖／台灣麥當勞提供）
▲「可可布朗尼冰炫風」單點65元。（圖／台灣麥當勞提供）
迎接暑假，麥當勞歡樂送再度開張「深夜食堂」，7月19日起至8月29日止，。以人氣麥脆鷄腿、麥克鷄塊、大薯及冷/熱飲組成豪華套餐，最高享79折優惠價，滿足想吃宵夜的夜貓子們。

▲麥當勞回歸肯瓊醬，掀起速食雞塊醬料之亂！雞塊什麼沾醬最對味？開箱麥當勞5款沾醬，再搭配漢堡王、摩斯漢堡、繼光香香雞共4大速食醬料盤點試吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞歡樂送「深夜食堂」，套餐優惠價最高享79折。（圖／記者蕭涵云攝）
同時再度祭出最新5款「買一送一」優惠，7月19日起至8月29日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單需消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠。

提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。

▲身分證中1碼「4或9」，頂呱呱加購呱呱包10元；4款「買一送一」。（圖／頂呱呱提供）
▲身分證中1碼「4或9」，頂呱呱加購呱呱包10元；4款「買一送一」。（圖／頂呱呱提供）
另外，頂呱呱49週年生日慶也有優惠回饋消費者，即日起至7月23日，凡出示身分證號中1碼「4或9」，購買超值套餐或生日餐（速速叫重量餐/明星三寶餐），即可用10元加購呱呱包（原價65元），每人每筆消費限乙次。

7月20日至7月23日天天買一送一！7月20日呱呱包「買一送一」特價65元（原價130元），7月21日雞脖子「買一送一」特價80元（原價160元），7月22日地瓜薯條「買一送一」特價60元（原價120元），7月23日甜甜包「買一送一」特價35元（原價70元），每人每筆限購2組。

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