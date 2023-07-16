15大速食優惠／麥當勞、必勝客買1送1　頂呱呱中身分證呱呱包10元

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麥當勞回歸雞塊神醬肯瓊醬！使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單需消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「6NUG」，即享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)「買一送一」優惠（五擇一），即日起至7月18日或送完為止。提醒大家，薯餅買一送一優惠供應時間自凌晨04:45至早上10:15；贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次；Uber Eats、Foodpanda均不適用。
夏季限定「得來速熟客券」也限期回歸！即日起至8月8日，於麥當勞得來速消費任何產品（不含醬包及其他非單
📌頂呱呱：身分證中1碼「4或9」呱呱包10元 4款「買一送一」
頂呱呱49週年生日慶，即日起至7月23日，凡出示身分證號中1碼「4或9」，購買超值套餐或生日餐（速速叫重量餐/明星三寶餐），即可用10元加購呱呱包（原價65元），每人每筆消費限乙次。
7月20日至7月23日天天買一送一！7月20日呱呱包「買一送一」特價65元（原價130元），7月21日雞脖子「買一送一」特價80元（原價160元），7月22日地瓜薯條「買一送一」特價60元（原價120元），7月23日甜甜包「買一送一」特價35元（原價70元），每人每筆限購2組。
即日起至7月23日推出「速速叫重量餐」特價449元（原價634元），原味炸雞4塊＋原味雞腿2支＋呱呱包2顆＋阿勇雞塊6塊(附田園醬)＋地瓜薯條(小)＋可口可樂1.25L(1瓶)；「明星3寶餐」呱呱包＋雞脖子＋地瓜薯條，特價149元（原價205元）；加購紅茶雪泥(L)特價49元（原價55元），全台門市販售，除劍潭店/桃園機場店不參與；外送平台不參與飲品加購。
📌必勝客：外帶「買1送2」3個披薩555元 霸王功夫雞翅「加1元多1件」
必勝客即日起至7月17日，不分平假日，全台必勝客門市（板橋車站店不適用），外帶「買1送2」！買1個13吋大比薩送2個9吋小比薩，最低只要555元，最多現省1256元。13吋大比薩有松露海鮮珍珠起司比薩、鐵板雙牛、和風章魚燒共15款經典口味；9吋小比薩則限定日式味噌鮭魚燒、財圓滾滾金干蝦比薩、燻雞絲磨菇、雙層美式臘腸、夏威夷、彩蔬鮮菇6款可選。
即日起至7月31日，全台必勝客門市，外送9吋小比薩「買一送一」，提供15款經典口味可選擇。提醒大家，不適用奢華加貝烏金鮑魚比薩、香菜大腸蚵仔麵線比薩、雙濃起司納豆比薩、輕鬆點比薩。
「霸王功夫雞翅」個人餐，包含2支三節雞翅、一份薯瓣或薯金幣、一杯330ml可樂或七喜，只要178元起，分享餐499元起則有包含6隻三節雞翅、一份薯瓣或薯金幣、一瓶1.25L可樂或七喜；使用PK APP點購「霸王功夫雞翅」，可獨享會員「加1元多1件」副食優惠（黃金薯瓣或薯金幣）。
📌達美樂：外帶全口味半價！氣溫破38度「蝦趴酪梨四喜」現省510元
達美樂現正推出天天外帶披薩一個就半價，不限時段、不限門市、不限口味，大披薩有27款口味可選，包括夢幻起司、超級老饕等9款四喜口味也有優惠；中披薩也有23款口味可以挑選。
最新口味首創熱帶酪梨入披薩，新品「蝦趴酪梨四喜披薩」集結西班牙香蒜海鮮、酪梨鮮蝦沙拉、蒜香牛肉、及夏日培根四款夏日風味，放入每隻重量達 7 克的天然大白蝦！搭配天天半價優惠，9吋特價299元、12吋只要449元就開吃；最划算的是，只要當地氣溫飆破38度，實體門市就祭出「蝦趴酪梨四喜披薩」限定388元優惠價，現省510元。
📌漢堡王：1元爽吃脆雞堡！12款「買一送一」
漢堡王「畢業狂歡優惠券」即日起至7月31日，爽吃12款「買一送一」，包括5款大杯快樂水飲料（可樂/七喜/激浪/華年達橘子味汽水/檸檬風味紅茶）買一送一，薯條(中)、辣薯球(中) 、四塊雞塊、小華堡、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡通通「買一送一」！其中雞塊「買4送4」、4款漢堡買一送一超大方。
📌21風味館：「加1元多1件」脆薯＋地瓜球
21Plus、21風味館（坎城TOGO門市恕不參與），即日起至7月25日，購買指定餐組，優惠價499元的香草烤雞分享餐，加1元可多一件價值115元的「香酥綿密的黃金脆薯(大)乙份＋甜蜜入口的紫玉地瓜球(10顆)乙份」，購買優惠價399元的炸雞分享餐，加1元可多一件價值90元的「黃金脆薯(小)乙份＋蜂蜜綠茶(大杯)乙杯」。提醒大家，外送平台（UberEats、foodomo、foodpanda等）、線上預訂取餐不適用本活動，炸雞部位恕不挑選。
📌拿坡里：咖哩飯優惠！酥脆鱈魚香絲「第二份半價」
拿坡里披薩.炸雞和拿坡里炸雞專賣店即日起至7月20日，同步推出全新商品「霸氣金斧雞腿」與68折新品優惠，「2隻霸氣金斧雞腿」159元（原價220元）、「4隻霸氣金斧雞腿」299元（原價440元）！還祭出「酥脆鱈魚香絲」第二份半價優惠。
拿坡里炸雞專賣店更開賣「獨門料理咖哩飯」，菲力豬排、唐揚雞、酥炸棒腿及酥炸時蔬，共4款炸物搭配濃郁咖哩。即日起至7月31日，肉類主食通通特價149元就能開吃（原價皆為199元），時蔬款嚐鮮價則為129元（原價179元）；還可以6折加價購、付15元多飲料一瓶（原價25元）。
📌肯德基：開賣韓式炸雞！自建外送服務有優惠
肯德基開賣「韓式雙醬無骨大口脆雞」，酥炸手切無骨雞腿肉，淋上韓式甜辣醬與黃金切達起司醬，搭配台農57號黃金地瓜塊。並新增肯德基外送服務，7月31日前滿350元都可免運；若餐點未於25分鐘內送達指定地點，將送「一塊咔啦脆雞」，但需下次消費滿99元才能使用、且30天內兌換完畢。
📌bb.q CHICKEN：打卡送「金瑪莉冬粉捲」
韓國連鎖炸雞bb.q CHICKEN則開起韓式料理餐廳，從韓式宮廷拌飯、辣炒年糕、泡菜煎餅，賣到網美系甜點慢煎蜜糖吐司、、冰淇淋哆波吉等，共有37款韓食菜色；以及多達54種雙主餐定食組合，蜂蜜蒜味、起司、韓式甘醬等風味的一人獨享炸雞，搭配涼拌雜菜冬粉、金瑪莉冬粉捲等經典韓食任選。客單價落在200～300元，即日起至7月21日，平日內用定食贈「迷你冰淇淋哆波吉」1份，8月1日前內用打卡贈「金瑪莉冬粉捲」1份。
📌涓豆腐：「韓味微醺」加購優惠
邀來「韓料女王」金守貞主廚客座，打造「韓味微醺」主題饗宴，歡慶新菜上市祭出優惠，即日起凡到門市點購「洋蔥白醬韓式炸雞」或「肯瓊醬韓式炸雞」，搭配「初飲初樂零糖燒酒」直接現折30元，只要268元（原價298元）。
📌千葉火鍋：參加FB活動「免費吃鮑魚」
千葉火鍋祭出淡水、林口店限定免費吃九孔鮑魚的好康活動，豪氣把海港直送的新鮮鮑魚拿來寵粉，即日起至7月16日，憑臉書或LINE私訊訂位，現場出示活動留言截圖，即可「免費吃鮑魚」乙份。
📌王品：5大鍋物品牌優惠
王品集團5大鍋物，聚日式鍋物、青花驕、和牛涮、嚮辣和牛麻辣鍋及尬鍋，聯手打造澎湖海鮮祭優惠，嚮辣主打「嚮辣幸運女神號」吃得到份量澎湃的五大豪華海鮮總匯，8月31日前，穿花襯衫消費指定餐點享88折，同桌顧客每位都穿比基尼，消費指定套餐1折優惠，也歡迎男生挑戰。8月底前到聚日式鍋物台中中科店、公益店用餐，澎湖海鮮祭指定餐點現打88折。
與國民零食乖乖聯名的和牛涮，憑全家開賣的和牛黑咖哩、炙燒和牛壽司2款乖乖口味截角，到店內用消費兩客頂級和牛套餐，招待日本 A5 和牛一份，活動到明年6月底前；暑假7月7日至7月29日每週五、六晚間，現場將加碼「和牛涮涮拳王」挑戰，當日拳王獲贈和牛涮口味乖乖限量大包裝及極上和牛套餐券一張。
📌王品初瓦：送「炸翻辣雞麵」
王品「初瓦」7月31日前，西門店、台灣大道店的門店夥伴會在用餐期間號召「初瓦拳」挑戰，贏過關主還能獲得「酒水優惠券」，上傳挑戰畫面每桌再獲得價值120元的炸紫菜捲1份。
📌這一鍋皇室秘藏鍋物：氣溫幫加菜打折
這一鍋皇室秘藏鍋物「以辣治熱」，即日起至7月31日，於點餐前出示手機天氣APP即時氣溫，舉例手機氣溫顯示34度、加菜的活動食材折扣即享66折。指定折扣菜色包括神仙牛肉、西班牙伊比利梅花豬肉、冰鮮小卷等好料。另有夏樂季限量優惠價，神仙牛肉+99元即可升級「澳洲和牛無骨牛小排」一份（數量有限，售完為止）。
📌貢鍋共鍋：高溫優惠！免費送肉盤
即日起至9月1日，貢鍋共鍋推出高溫優惠，氣溫超過28度免費送「雞腿肉」、氣溫超過30度免費送「豬五花」、氣溫超過35度免費送「牛小排」。提醒大家，.當日實際氣溫判斷基準以店家手機APP為主；單桌消費滿額1000元即贈送活動品項一盤（每桌限贈一盤）；超過指定溫度活動品項可任選，如氣溫達35度，可在三種品項中任擇一。