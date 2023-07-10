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漢堡王華堡「買一送一」隱藏優惠挖出　肯德基6塊炸雞蛋撻桶459元

▲速食店暑假祭出美食優惠搶商機，漢堡王明天7月11日限定，官方LINE免費領「華堡買一送一」優惠券。肯德基最新隱藏優惠代碼「50400」，爽吃6塊炸雞蛋撻桶459元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲速食店暑假祭出美食優惠搶商機，漢堡王明天7月11日限定，官方LINE免費領「華堡買一送一」優惠券。肯德基最新隱藏優惠代碼「50400」，爽吃6塊炸雞蛋撻桶459元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

暑假熱烈展開，速食店也祭出眾多美食優惠搶攻商機，《NOWnews今日新聞》幫大家挖出「隱藏優惠」，就是要比別人更省荷包！漢堡王明天7月11日限定「華堡買一送一」，加入官方LINE帳號輸入通關密碼「歡慶豪點王65萬會員」，就能拿到會員專屬優惠券。而肯德基也有最新隱藏優惠代碼「50400」被挖出，爽吃6塊炸雞蛋撻桶只要459元再送「蜘蛛人收納袋」。

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📌漢堡王「華堡買一送一」
漢堡王歡慶會員突破65萬人，明天7月11日限定一日送出隱藏優惠「華堡買一送一」！只要明天在漢堡王LINE官方帳號，輸入通關密碼「歡慶豪點王65萬會員」，就能拿到會員專屬優惠券「華堡買一送一（限原味）」，而且無論是舊會員或新加入會員都能領。

提醒大家，優惠券兌換限7月11日10:30am後至營業結束前，單日臨櫃、官網兌換；專屬優惠每店限量100組，換完為止；領券/兌換優惠資格限完成豪點王會員註冊並綁定官方LINE帳號者；使用優惠券，需出示電子優惠券條碼（截圖無效/每人限兌換一次）；兒童樂園、機場、竹科台積P1店、南科台積18B店、台中美光F16店等不適用。

▲漢堡王一日限定「華堡買一送一」隱藏優惠。（圖／台灣漢堡王提供）
▲漢堡王一日限定「華堡買一送一」隱藏優惠。（圖／台灣漢堡王提供）
📌肯德基優惠代碼「50400」　6塊炸雞蛋撻桶只要459元
肯德基不只開賣「韓式雙醬無骨大口脆雞」，最新隱藏優惠即日起至7月11日，優惠代碼「50400」購買蜘蛛人優惠餐下殺67折，「咔啦脆雞 x 6＋香酥脆薯(中)＋原味蛋撻 x 4＋百事可樂(瓶)」，只要459元就能划算開吃，還贈「蜘蛛人收納袋」。

而且即日起至7月31日肯德記自建外送服務，消費滿350元即享免運服務；若餐點未於25分鐘內送達指定地點，將送「一塊咔啦脆雞」，但需下次消費滿99元才能使用、且30天內兌換完畢。

▲肯德基又有隱藏優惠代碼被挖出，搭配昨天回歸「秒殺鍋物」升級版松露起司鍋預購開搶，划算爽吃炸雞和蛋撻。還有拿坡里「8塊炸雞桶369元」可以吃到5月底。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基最新隱藏優惠「50400」，6塊炸雞蛋撻桶只要459元再送「蜘蛛人收納袋」。（圖／記者蕭涵云攝）

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