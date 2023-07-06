速食店也賣韓式炸雞！無骨沾雙醬甜辣起司 一個人也能開心吃
韓流魅力無法擋，看著韓劇主角大嗑韓式炸雞的模樣，總讓人半夜追劇流口水。現在速食店也搶賣韓式炸雞了！肯德雞今（6）日推出新品「韓式雙醬無骨大口脆雞」，將酥炸過的手切無骨雞腿肉，淋上韓式甜辣醬與黃金切達起司醬，搭配切成小方塊的台農57號黃金地瓜塊，重現韓劇美味，一個人也能開心吃。而韓國連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN倒是在台灣開起韓式料理店，從韓式宮廷拌飯、辣炒年糕、泡菜煎餅賣到慢煎蜜糖吐司，提供多達37款韓食菜色。
記者蕭涵云/綜合報導
肯德基竟然也賣韓式炸雞了，全新「韓式雙醬無骨大口脆雞」主打酥炸微辣的手切無骨雞腿肉，一次淋上秘製韓式雙醬，以韓式甜辣醬混合黃金切達起司醬，甜辣程度可以自己搭配；還有台農57號黃金地瓜塊，一起吃頗為涮嘴，而且不用啃骨頭想必是懶人福音。而且肯德基向來提供單點、單人、雙人、派對組合等多種套餐，一個人也能方便開吃。
現在肯德基還打破舊有送餐營運模式，歷時兩年時間、投入超過2千萬元的系統設備，自建品牌外送共享中心，首創六都外送服務，將備齊600位外送員，打造專屬肯德基專業車隊，承諾消費者「25分鐘送到家」。7月31日前滿350元都可免運、7月11日前滿459元還贈「蜘蛛人收納袋」。若餐點未於25分鐘內送達指定地點，將送「一塊咔啦脆雞」，但需30天內、下次消費滿99元才能使用。
而韓國連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN則是要在台灣開韓式料理店，看好疫後一人商機崛起與一年超過90億的韓料商機市場，明（7）日將在士林天母商圈開出韓式料理店，從韓式宮廷拌飯、辣炒年糕、泡菜煎餅賣到慢煎蜜糖吐司，提供37款韓食菜色，可以搭配多達54種雙主餐定食組合，主打一人內用也很自在的餐飲氛圍，還設置韓風打卡區，可以拍攝現在火紅的人生四格照。
客單價落在200～300元，雙主餐定食推薦蜂蜜蒜味、起司、韓式甘醬等風味的一人獨享炸雞，搭配辣辣炒年糕、涼拌雜菜冬粉、金瑪莉冬粉捲、韓式泡菜煎餅、綜合麻藥捲、拳頭飯等6款經典韓食任選，只要298元；單主餐定食則推薦韓式宮廷拌飯及蜂蜜蒜味雞捲等期間限定私房菜；韓系美拍甜點則有慢煎蜜糖吐司、冰淇淋哆波吉可選。7月7日至7月21日，平日內用定食贈「迷你冰淇淋哆波吉」1份，8月1日前內用打卡贈「金瑪莉冬粉捲」1份。