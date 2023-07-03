五星主廚助王品「初瓦」登台中　韓料女王客座涓豆腐推肯瓊醬炸雞

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加上與韓國五星主廚孫榮合作、營業一年來仍訂位爆滿的「初瓦」台北西門店，讓王品對台中商機相當有信心，再開幕全台最大的「初瓦」台中旗艦店，插旗台中七期商圈黃金地段，進駐斜對面是全台百貨「店王」台中新光三越與大遠百的台灣大道三段、惠來路口。王品「初瓦」韓式料理台中旗艦店占地達150坪，全店2層樓共140席，搭上Y2K千禧風潮，打造派對感燈光與塗鴉、撞色風格的店裝設計，營造韓國夜生活氛圍。
開幕邀來「嘻哈才子」婁峻碩和韓籍五星級主廚孫榮，一起剪泡菜加入招牌「初瓦嘿喲泡菜鍋」，還體驗韓國喝酒遊戲「燒酒沉船」並PK初瓦拳。孫榮主廚遵循古法正韓九道工序醃製泡菜，不添加任何化學成份天然發酵，把超過20公分的整株泡菜全部入鍋，成為「初瓦」最受歡迎的必吃料理；加上必吃大邱辣燉豬肋、大發半半雞、本命BBQ等60多道專屬菜色，通通台中就吃得到。
即日起至7月5日，於「初瓦」台灣大道門店內用，還可免費拍攝韓國最夯「人生四格拍貼機」；7月15日前，至「初瓦」IG帳號完成限動挑戰，到店內點用套餐出示IG畫面，即每桌贈送「炸翻辣雞麵」1份；7月31日前，西門店、台灣大道店的門店夥伴會在用餐期間號召「初瓦拳」挑戰，贏過關主還能獲得「酒水優惠券」，上傳挑戰畫面每桌再獲得價值120元的炸紫菜捲1份。
而「涓豆腐」則找來韓國DKORE韓式料理連鎖餐廳，具10餘年廚藝經驗的「韓料女王」金守貞主廚客座，打造「韓味微醺」主題饗宴，要以燒酒、炸雞、煎餅三大韓式料理圈粉台灣消費者。
原本就主打韓式炸雞的「涓豆腐」，在既有原味、辣味、醬味、蜂蜜蒜味外，讓金守貞主廚帶來韓國受歡迎的酸甜「洋蔥白醬韓式炸雞」，與現在火紅的正統「肯瓊醬韓式炸雞」！金守貞透露，「韓式肯瓊醬是將黃芥末與韓國辣椒醬，依黃金比例融合後，再添加香甜蜂蜜」，混合成質地細緻柔滑的肯瓊醬，沾起來算是有點稠度的醬料質地，入口溫潤帶有淡淡奶香，但吃得到韓式香辣尾韻，是現在韓國人熱愛的醬料口味，可以依照喜好淋上炸雞或用餐點沾來吃。
她還分享在韓國，只要下雨就一定要吃煎餅，因為下雨的聲音，會讓韓國人都聯想到煎餅在鍋子上滋滋作響，引發食慾。金守貞主廚所研發的「起司馬鈴薯煎餅」，將新鮮馬鈴薯泥，加上火腿、德式香腸、玉米、甜椒等配料放上煎餅，利用小火煎出金黃色澤，最後再撒上大量起司，她特別強調，「單吃感受不到特別，一定要搭配特製洋蔥醬的洋蔥一起吃，會融合成清爽甜辣的口味才是正統吃法」。
「涓豆腐」還引進初飲初樂零糖燒酒，喝起來細緻滑順、沒有傳統燒酒的嗆辣感，是現在韓國年輕人最愛的燒酒，連當地都常常賣到缺貨。金守貞主廚不只示範「炸彈」調酒；還秀出隱藏版特調，把初飲初樂零糖燒酒拿來加上瑪格麗和七喜，甜甜的碳酸飲口感相當討喜。
涓豆腐歡慶「韓味微醺」新菜上市，即日起凡到門市點購「洋蔥白醬韓式炸雞」或「肯瓊醬韓式炸雞」，搭配「初飲初樂零糖燒酒」直接現折30元，只要268元（原價298元）。
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