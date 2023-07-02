暑假速食優惠懶人包／麥當勞5款「買1送1」　漢堡王1元爽吃脆雞堡

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使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單需消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「6NUG」，即享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)「買一送一」優惠（五擇一），6月28日起至7月18日或送完為止。
提醒大家，薯餅買一送一優惠供應時間自凌晨04:45至早上10:15；贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次；Uber Eats、Foodpanda均不適用。
📌漢堡王：1元爽吃脆雞堡！12款「買一送一」
漢堡王「畢業狂歡優惠券」即日起至7月31日，爽吃12款「買一送一」，包括5款大杯快樂水飲料（可樂/七喜/激浪/華年達橘子味汽水/檸檬風味紅茶）買一送一，薯條(中)、辣薯球(中) 、四塊雞塊、小華堡、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡通通「買一送一」！其中雞塊「買4送4」、4款漢堡買一送一超大方。
漢堡王7月4日起還有豪點王會員獨家新品嚐鮮優惠，「黑醬單層烤腿堡＋中可」特價109元（原價143）、「黑醬安格斯雙層牛肉堡＋中可」特價159元（原價213元）。搭配「加1元多1件」優惠，買華堡套餐、美式花生牛肉堡餐、或勁濃安格斯牛肉堡餐，都能加1元送「經典脆雞雞堡」；買重磅培根雙層辣雞腿堡餐、或重磅培根雙層牛肉堡餐，都能加1元送「5塊雞塊」。
📌必勝客：霸王功夫雞翅「加1元多1件」副食優惠
必勝客「霸王功夫雞翅」個人餐，包含2支三節雞翅、一份薯瓣或薯金幣、一杯330ml可樂或七喜，只要178元起，分享餐499元起則有包含6隻三節雞翅、一份薯瓣或薯金幣、一瓶1.25L可樂或七喜；使用PK APP點購「霸王功夫雞翅」，可獨享會員「加1元多1件」副食優惠（黃金薯瓣或薯金幣）。
📌21風味館：「加1元多1件」脆薯＋地瓜球
21Plus、21風味館（坎城TOGO門市恕不參與），即日起至7月25日，購買指定餐組，優惠價499元的香草烤雞分享餐，加1元可多一件價值115元的「香酥綿密的黃金脆薯(大)乙份＋甜蜜入口的紫玉地瓜球(10顆)乙份」，購買優惠價399元的炸雞分享餐，加1元可多一件價值90元的「黃金脆薯(小)乙份＋蜂蜜綠茶(大杯)乙杯」。提醒大家，外送平台（UberEats、foodomo、foodpanda等）、線上預訂取餐不適用本活動，炸雞部位恕不挑選。
📌頂呱呱：3款好運喵喵餐99元起
頂呱呱攜手「拼圖喵中途之家」，即日起至7月11日，全台頂呱呱門市（除劍潭/桃園機場店），期間限定聯名3款好運套餐優惠，還以限量造型包材設計「好運喵喵餐」，每販售一份即撥出5元捐款。提醒大家，「好運喵喵餐」限量包材販售數量有限，用完為止；公益捐款將於結束販售後發布捐款證明公告。
「小幸運點心餐」原味炸雞＋地瓜薯條＋可樂系列(M)，特價99元（原價155元）；「好運成雙餐」原味炸雞2塊＋辣味雞翅2隻＋呱呱包＋阿勇雞塊4塊＋地瓜薯條2份＋可樂系列(M)2杯，特價379元（原價528元）；「好運喵喵餐」原味雞腿＋呱呱包＋阿勇雞塊4塊＋地瓜薯條＋可樂系列(M)，特價199元（原價263元）。
📌拿坡里：霸氣金斧雞腿上市！酥脆鱈魚香絲「第二份半價」
拿坡里披薩.炸雞和拿坡里炸雞專賣店即日起，同步推出全新商品「霸氣金斧雞腿」與68折新品優惠，「2隻霸氣金斧雞腿」159元（原價220元）、「4隻霸氣金斧雞腿」299元（原價440元）！還祭出「酥脆鱈魚香絲」第二份半價優惠。
📌Mister Donut ：甜甜圈「買6送3」
Mister Donut統一多拿滋LINE FRIENDS「甜甜圈買6送3」即日起至7月6日，挑選9個甜甜圈/點心，需含1款指定商品，其中3個由Mister Donut招待。提醒大家，限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用；以各門市實際可販售情形為準，售完為止。指定商品為熊大款甜甜圈、莎莉款甜甜圈、熊美款甜甜圈、檸檬蜜糖波堤、鄉村奶奶檸檬歐菲香、檸檬優格波堤、雙層檸檬優格歐菲香、雪白檸檬優格波堤、檸檬漾波堤。
同時開跑夏季限定雙果飲品「第2杯5折」優惠，即日起指定飲品包括「蜂蜜愛文芒果冰沙」、「哞~愛文芒果牛奶」都可享「第2杯5折」優惠，至售完為止。提醒大家，價低優先折扣，自帶飲料杯可再享環保優惠5元；除自帶杯優惠外，不得與其他現作飲品優惠合併併用；7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用。
📌京都勝牛：牛舌饗宴加購8折！身分證、手機「中2碼」免費吃黑糖珍珠霜淇淋
「京都勝牛」牛舌饗宴，即日起開吃，只要點購任一套餐都能享有「牛舌肉盤」加購8折優惠。160元就能吃到原價200元的牛舌肉盤。而且「京都勝牛」7月1日至7月31日再推出暑假優惠，出示隨身任一證件，包括身分證、手機號碼對中「1、0、5、8」任2碼，就能免費吃原價85元的「黑糖珍珠霜淇淋」。
📌銀座杏子日式豬排：新品88折優惠
銀座杏子日式豬排即日起更祭出新品嚐鮮優惠，六角APP會員於6月27日至7月9日也有會員專屬88折活動。
📌繼光香香雞：哥吉拉重量餐上市！加購哥吉拉造型碗優惠
裝滿香香炸雞(L)＋阿根廷魷魚＋墨魚甜不辣(海苔)＋田字薯餅(3片)，搭配限量聯名貼紙（數量有限送完為止），話題性十足，每份套餐399元；另外加價購799元更可預購全球限量版哥吉拉造型碗，6月29日至7月27日（或售完為止）。提醒大家，每一重量餐限預購一個造型碗，限量5000個。