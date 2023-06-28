拚麥當勞、肯德基！必勝客3色「霸王功夫雞翅」　辣粉紅沒開玩笑

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除了有獨門十三種秘製香料醃製出「秘製香料」的層疊口味；「黑蒜」口味是刷上在地小農栽種蒜頭搭配濃郁雞汁、與雞油特調的蒜香黑醬，飽和黑色雞翅代表酷香口味；而視覺最衝擊的粉紅「辣起司」口味，則使用特製粉紅色辣起司粉裹於外皮，入口先咬到濃郁起司香、才感到辣度衝上來，最後再散出微甜尾韻。
📌必勝客「霸王功夫雞翅」上市！會員「加1元多1件」副食優惠
必勝客「霸王功夫雞翅」個人餐，包含2支三節雞翅、一份薯瓣或薯金幣、一杯330ml可樂或七喜，只要178元起，分享餐499元起則有包含6隻三節雞翅、一份薯瓣或薯金幣、一瓶1.25L可樂或七喜；使用PK APP點購「霸王功夫雞翅」，可獨享會員「加1元多1件」副食優惠（黃金薯瓣或薯金幣）。
📌吃21天！麥當勞「酥嫩鷄翅買1送1」
麥當勞現正推出「酥嫩鷄翅買1送1」優惠。使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單需消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「6NUG」，即享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)「買一送一」優惠（五擇一），6月28日起至7月18日或送完為止。
提醒大家，薯餅買一送一優惠供應時間自凌晨04:45至早上10:15；贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次；Uber Eats、Foodpanda均不適用。
📌肯德基：「加1元多1件」炸雞！
肯德基現在使用預定快取，能享有兩種加碼優惠。消費滿439元，就送「原味蛋撻兌換券」x 2，限下次消費滿189元後兌換；購買XL/桶餐，可享「加1元多1件」炸雞，每套限加購一次。即日起至6月30日，完成FB官方粉專指定任務，還有機會獲得「端午限定KFC脆雞桶香包 」。