速食店又不務正業！披薩店賣咖喱飯 炸雞店開韓式餐廳吃辣炒年糕
台灣速食店常常發展出比主打商品還受歡迎的美食，讓消費者忍不住笑稱不務正業卻懂吃，還幫忙取綽號如「肯德基是被炸雞耽誤的蛋塔店」、「麥當勞是被漢堡耽誤的薯條店」等。如今，「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里竟然開賣「炸雞咖喱飯」；bb.q CHICKEN韓式炸雞店則開起韓食餐廳，吃得到辣炒年糕和海鮮煎餅。
記者蕭涵云/綜合報導
專賣披薩、炸雞的拿坡里也要進軍米飯餐點了，「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里不務正業到直接開設炸雞專賣店外，即日起要在拿坡里炸雞專賣店裡開賣「獨門料理咖哩飯」！直接推出菲力豬排、唐揚雞、酥炸棒腿及酥炸時蔬，共4款炸物搭配濃郁咖哩。即日起至7月31日，肉類主食通通特價149元就能開吃（原價皆為199元），時蔬款嚐鮮價則為129元（原價179元）；還可以6折加價購、付15元多飲料一瓶（原價25元）。
而韓國連鎖炸雞bb.q CHICKEN則開起韓式料理餐廳，從韓式宮廷拌飯、辣炒年糕、泡菜煎餅，賣到網美系甜點慢煎蜜糖吐司、、冰淇淋哆波吉等，共有37款韓食菜色；以及多達54種雙主餐定食組合，蜂蜜蒜味、起司、韓式甘醬等風味的一人獨享炸雞，搭配涼拌雜菜冬粉、金瑪莉冬粉捲等經典韓食任選。客單價落在200～300元，即日起至7月21日，平日內用定食贈「迷你冰淇淋哆波吉」1份，8月1日前內用打卡贈「金瑪莉冬粉捲」1份。