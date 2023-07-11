4大披薩優惠懶人包！必勝客「買1送2」　高溫38度達美樂低於半價

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必勝客即日起至7月17日，不分平假日，全台必勝客門市（板橋車站店不適用），外帶「買1送2」！買1個13吋大比薩送2個9吋小比薩，最低只要555元，最多現省1256元。13吋大比薩有松露海鮮珍珠起司比薩、鐵板雙牛、和風章魚燒共15款經典口味；9吋小比薩則限定日式味噌鮭魚燒、財圓滾滾金干蝦比薩、燻雞絲磨菇、雙層美式臘腸、夏威夷、彩蔬鮮菇6款可選。
即日起至7月31日，全台必勝客門市，外送9吋小比薩「買一送一」，提供15款經典口味可選擇。提醒大家，不適用奢華加貝烏金鮑魚比薩、香菜大腸蚵仔麵線比薩、雙濃起司納豆比薩、輕鬆點比薩。
新品「霸王功夫雞翅」個人餐，包含2支三節雞翅、一份薯瓣或薯金幣、一杯330ml可樂或七喜，只要178元起，分享餐499元起則有包含6隻三節雞翅、一份薯瓣或薯金幣、一瓶1.25L可樂或七喜；使用PK APP點購「霸王功夫雞翅」，可獨享會員「加1元多1件」副食優惠（黃金薯瓣或薯金幣）。
📌達美樂：外帶全口味半價！氣溫破38度「蝦趴酪梨四喜」現省510元
達美樂現正推出天天外帶披薩一個就半價，不限時段、不限門市、不限口味，大披薩有27款口味可選，包括夢幻起司、超級老饕等9款四喜口味也有優惠；中披薩也有23款口味可以挑選。
最新口味首創熱帶酪梨入披薩，新品「蝦趴酪梨四喜披薩」集結西班牙香蒜海鮮、酪梨鮮蝦沙拉、蒜香牛肉、及夏日培根四款夏日風味，放入每隻重量達 7 克的天然大白蝦！搭配天天半價優惠，9吋特價299元、12吋只要449元就開吃；最划算的是，只要當地氣溫飆破38度，實體門市就祭出「蝦趴酪梨四喜披薩」限定388元優惠價，現省510元。
📌拿坡里：咖喱飯優惠！酥脆鱈魚香絲「第二份半價」
拿坡里披薩.炸雞和拿坡里炸雞專賣店即日起至7月20日，同步推出全新商品「霸氣金斧雞腿」與68折新品優惠，「2隻霸氣金斧雞腿」159元（原價220元）、「4隻霸氣金斧雞腿」299元（原價440元）！還祭出「酥脆鱈魚香絲」第二份半價優惠。
拿坡里炸雞專賣店更開賣「獨門料理咖哩飯」，菲力豬排、唐揚雞、酥炸棒腿及酥炸時蔬，共4款炸物搭配濃郁咖哩。即日起至7月31日，肉類主食通通特價149元就能開吃（原價皆為199元），時蔬款嚐鮮價則為129元（原價179元）；還可以6折加價購、付15元多飲料一瓶（原價25元）。
📌Tino's堤諾比薩：今一日限定「買一送一」
Tino's Pizza Café 堤諾義大利比薩，今7月11日一日限定「買一送一」，外帶任一口味比薩，就送皇后瑪格或經典義式臘腸（2擇1，售價240元）。提醒大家，優惠不併用，高雄河堤店恕不參加。