定頻冷氣為何沒被淘汰？「2優勢」一堆人還在吹：完勝變頻
酷熱的夏天待在冷氣房一整天非常基本，然而不少人擔心電費爆掉，都會選擇「變頻冷氣」安裝在家中，但是即便變頻冷氣當道，市面上仍然可以看到不少「定頻冷氣」的廠牌，近日就有網友討論「為何定頻冷氣都還沒被淘汰啊？」貼文引發廣大迴響，不少人紛紛點出定頻冷氣優勢，就連台電也曾經認證過。
記者張嘉哲/綜合報導
近日有網友在PTT、臉書冷氣社團提問「定頻冷氣怎麼還沒有被淘汰？現在不是都用節電的變頻冷氣嗎？定頻冷氣應該是比較耗電吧，但是看定頻還是很多人在安裝」、「最近要幫爸媽老家裝一台冷氣，爸媽只有睡覺時會開三四小時，說裝定頻的就好，大家會選擇變頻還是定頻？」
貼文曝光後，不少人分享自家現在都還是使用「定頻冷氣」的原因，其一為定頻冷氣價格上絕對比變頻冷氣便宜，而當自己如果不是需要長期吹冷氣的人來說，其實定頻冷氣不會比變頻來得耗電，例如每天工作都在公司、只有睡覺會開冷氣等等。除此之外，還包括維修費相對比變頻冷氣便宜，所以還是深得不少民眾的心。
根據「台電粉絲團」過去曾經提到過，變頻冷氣與定頻冷氣的差別在於，定頻冷氣在室溫降至設定溫度時，壓縮機會停止運轉，室溫上升時再重新啟動；變頻冷氣則是在室內降溫後改以低頻運作，減少壓縮機開關次數來省電。若是民眾開冷氣時間不長，只在睡前打開降溫就關閉的話，使用定頻冷氣即可符合需求；但若長時間使用冷氣，還是建議改用變頻冷氣。
而「華菱冷氣」官網也曾經針對定頻冷氣跟變頻冷氣做比較，表示定頻冷氣就是價格便宜，安裝及維修的技術純熟，損壞率及維修費都比較低；除此之外，一般來說，定頻冷氣的價格普遍便宜8000元至15000元不等，如果說吹冷氣的需求只是睡覺時的短暫開啟，那麽定頻冷氣絕對經濟又實惠。