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好市多紅茶罐超夢幻！「她拿去當骨灰罈」會員嚇爆　揭原因超催淚

▲好市多有「骨灰罈紅茶」封號的英國早餐茶，過去曾經推過多款顏色，不少人都開玩笑要把「自己裝進去」。（圖/好市多商品經驗老實說）
▲好市多有「骨灰罈紅茶」封號的英國早餐茶，過去曾經推過多款顏色，不少人都開玩笑要把「自己裝進去」。（圖/好市多商品經驗老實說）

記者張嘉哲/綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販售一款英國早餐茶品牌茶葉，因為外罐包裝精美且跟骨灰罈有幾分相似，有好市多會員的人都會戲稱這款式「骨灰罈紅茶」，甚至開玩笑以後的骨灰要裝在其中。然而，近日卻有人真的把該紅茶罐拿來當骨灰罈使用，讓不少會員感到震驚，而她也親揭背後原因，許多網友也為之動容。

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一名女網友在臉書社團「匿名2公社」貼文指出「Peter！姐姐好想你」透露自己的愛犬陪伴自己已經長達17年的時光，於是在愛犬離開之後，就親手做了一套西裝燒給牠，並且將骨灰裝到罐子當中。

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▲一名飼主在自己的寵物離世之後，把骨灰放進好市多紅茶罐當中保存。（圖/匿名2公社）
不過貼文曝光後，不少人紛紛嚇到表示「這個罐子.....怎麼有點眼熟？不過還是希望你節哀」、「這不是好市多的紅茶罐嗎....」、「原來真的有人拿來當骨灰罈喔，太狂了吧」、「....這是好市多那個紅茶罐嗎？感覺很眼熟」、「我懂你的心情，我們家的瑪爾濟斯養了19年因為心臟衰竭離開了我們，我們也很捨不得祂」、「我家小狗13歲了，好怕牠哪天離開，希望你不要太難過了」。

而對於真的把好市多紅茶罐拿來當「寵物骨灰罈」使用是否為真，該網友也表示「你們沒看錯，真的是好市多紅茶罐，通常骨灰罈都看起來可怕，我希望是美麗浪漫氣氛，所以我就把我的狗弟骨灰放進放浪漫的罐子」獨特做法掀起討論。

▲好市多這款「骨灰罈紅茶」曾出過Tiffany藍。（圖／翻攝臉書COSTCO 好市多 商品消費心得分享區社團）
▲好市多這款「骨灰罈紅茶」曾出過Tiffany藍。（圖／翻攝臉書COSTCO 好市多 商品消費心得分享區社團）

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