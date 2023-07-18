吃剉冰卻上吐下瀉食物中毒　就醫人數增加到34人

高雄有黃小姐一家人7月12日到高雄六合路一間知名冰店，吃完剉冰後竟有多人出現腸胃不適症狀，高雄市衛生局指出，截至今（18）日上午11時，共計34人因症就醫，住院患者人體檢驗亦檢出沙門氏桿菌陽性反應，全案已依食安法41條第1項第4款，勒令停業直到完成符合「食品良好衛生規範（GHP）」為止，併處以新台幣30萬元罰款，後續相關事證移送地檢署偵辦，而冰店老闆娘也在今天也出面道歉。
記者鄭婷襄／高雄報導
衛生局在7月14日前往現場採檢，現場發現地板破損且髒污不潔、垃圾桶未加蓋、未依法完成食品業者登錄、未有食品從業人員體檢紀錄等多項衛生缺失，經採檢，刨冰清冰檢體及刨冰器具環境檢體未檢出致病菌，但八寶冰配料已檢驗出沙門氏桿菌陽性，該檢體亦檢出金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、仙人掌桿菌等，而住院患者人體檢驗亦檢出沙門氏桿菌陽性反應。
衛生局指出，經交叉比對就醫病患之攝食食物，及現場稽查查獲多項缺失以及衛生局抽驗食品、環境、人體檢體檢驗結果綜合研判，冰店提供之自製豆類及相關配料可能為環境之污染致病源。
衛生局表示，因八寶冰食材與患者檢體均檢出沙門氏桿菌，事證明確，遂依食安法41條第1項第4款，勒令停業直到完成符合「食品良好衛生規範（GHP）」為止，併處以新台幣30萬元罰款，後續相關事證移送地檢署偵辦；另有關該冰店使用之冰塊製冰廠，衛生局今日也進行稽查，現場稽查發現自來水RO過濾器材未有更換紀錄等缺失，並抽驗衛生冰塊送驗，已責令業者暫停作業直到完成改善，並依食安法嚴格監督採檢結果。