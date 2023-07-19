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房市／信義房屋「科技房仲」這樣做　搶占園區客心佔率

▲信義房屋竹北台大店房仲經營粉絲頁，增加客戶對房仲形象的好感度。（圖／資料照片）
▲信義房屋竹北台大店房仲經營粉絲頁，增加客戶對房仲形象的好感度。（圖／資料照片）

家庭消費中心/綜合報導

新竹房市以在科技園區上班的園區客為主力族群，他們知識水平高並擅用科技工具，因此信義房屋房仲作業模式也推陳出新，經營Youtube頻道、Line群組、FB粉絲頁，讓園區客便利以不同數位管道獲得房市最新資訊，搶攻園區客「心佔率」。

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信義房屋竹北縣三店店長景建鈞表示，去年初無意間發現熟稔的鄰居竟是在網路上找到同業協助賣房，也讓他驚覺不可小看網路的力量，去年起開設Youtube頻道，自學自拍自剪上百支影片，介紹物件、商圈機能，增加同仁曝光。

頻道中點閱率前三名為市郊的農舍、別墅、土地，最高有28萬次觀看數，景建鈞觀察，熱門的影片主題不見得是商圈內的物件，寬敞豪華的農舍，滿足了購屋族的好奇心與退休夢。

景建鈞說，拍攝影片的優勢是增加目標受眾與客戶對同仁的好感度。曾有客戶人在新加坡，看了影片想要直接出價購屋，也曾有客戶準備到竹北工作，先上YT頻道看影片找房。

景建鈞進一步說明，曾有客戶與同業約看一房屋，並同時因看了竹北縣三店拍的影片後與信義同仁約看另一間房子，到了分店後，感受同仁服務很好，也得知原與同業約看的那間房子信義也能帶看，最後就由信義房仲服務，並順利成交。

YT影片也有效助攻成交，景建鈞說，曾有客戶到分店去看房後，回家考慮時，YT、FB的演算法持續推播該物件的影片給他，多看幾次影片後，加深對產品的好感度，決定購買該物件。

信義房屋竹北台大店也經營LINE群組、FB粉絲頁、Google評論，培養一群死忠園區客群，店長羅晧宸表示，一年多前經營LINE群，由同仁推薦客戶加入，每周會固定在群組PO新案源、房市新聞等，目前已有200多名成員。

羅晧宸說，新竹的園區客因為工作關係，無法即時讀取房仲的LINE私訊，也常已讀不回，設群組的好處是加入者不用顯現真實姓名，又不會有讀取訊息後需要立即回覆的壓力，園區客可運用空閒時間在群組了解是否有新案源，看過物件基本資料後，若有興趣私訊同仁帶看，找屋更有效率。

羅晧宸說，經營粉絲頁與Google評論更能加深客戶對分店的印象，他會定期在粉絲頁中放上同仁晉升的相關訊息，客戶也能得知同仁時時都有進步，若是有購售屋需求，第一時間就會找同仁服務。

信義房屋竹二區協理張家榮表示，上述信義房屋科技作業的方法也反映近年來信義房屋數位轉型已經感染基層同仁，除了傳統一對一接觸的作業模式，更在網路的世界中找到商業模式，不分時空可以持續經營客戶，讓客戶獲得最新的資訊，以科技服務在全台近500家分店中殺出重圍，成為獨一無二的特色。
 

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