杜蘇芮颱風會來嗎？各國預測「最新路徑」出爐：越靠近台灣越強
上週生成的泰利颱風已經減弱為低壓，由於台灣南方又有熱帶系統在發展，並可能在週五（7月21日）前後變成颱風「杜蘇芮」，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，從歐美兩家最新的系集預報顯示，杜蘇芮颱風閃過台灣的可能性偏高，主因還是「太平洋高壓」勢力太強，不過若「太平洋高壓」勢力後續減弱，颱風就可能往台灣靠近，且沒受到地形破壞的它，強度會越來越猛。
記者張志浩/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，從歐美兩家最新的系集預報圖可以觀察到，大多數的預測路線，都是指向「菲律賓至巴士海峽」這個區間，這意味著太平洋高氣壓勢力偏強，杜蘇芮颱風若生成後，會被壓著往西移動的可能性較高。
但「台灣颱風論壇｜天氣特急」補充，杜蘇芮颱風生成後往西北折往台灣的路線，目前預報上有出現幾條，但前提是太平洋高壓比較弱，且少了呂宋島陸地摧殘，颱風強度就會比較強，也就是「路線越靠近台灣，強度就會越強」，不過目前看來機率低，但仍保有些微可能性。
氣象專家賈新興也說明，杜蘇芮颱風預計在週五或週六生成，其中週五當天生成的機率來到80%以上，不過從下週日（7月23日）開始，太平洋高壓勢力很強，甚至幾乎籠罩台灣，雖然颱風會因為海溫高、垂直風切小的原因持續增強，不過路徑還是高機率從台灣南方經過，實際影響則要看下週初期，它最靠近台灣的距離。