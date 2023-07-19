716遊行結束百萬粉專就消失！館長宣布救回了 郭台銘留言他腿軟
網紅「館長」陳之漢與前立委黃國昌上週末在凱道舉辦716大遊行，沒想到活動才過沒幾天，18日晚間卻傳出館長經營10年，擁有148萬粉絲的粉專突然消失，所幸經過網友們合力搶救、寫信給官方等等作為，館長今（19）日再度宣布粉專救回，而有參與遊行的鴻海創辦人郭台銘也親自留言，讓館長非常感謝。
記者張嘉哲/綜合報導
網紅「館長」平常點評時事犀利，圈粉不少人，日前才和立委黃國昌一同舉辦716遊行，吸引約2萬位民眾參與，場面聲勢浩大。沒想到18日晚間，他突然在IG發文表示「欸，FB就這樣被莫名其妙刪除光了，我的飆悍粉絲團，消失在這世界上了」貼文引爆熱議。
由於才剛舉辦完716遊行，身為主辦人的館長粉專就消失，讓不少粉絲相當錯愕，認為應該是被惡意檢舉，不少人發文聲援館長，並且標註臉書官方帳號，希望可以救回粉專，而館長也表示「被消失」事前都沒有接受到任何通知「就這樣被抹煞在網路上，這真的很難過，畢竟很多值得紀念的照片都在上面」。
不過，大約過了三小時後，館長的粉絲團總算回歸，貼出文章表示「感謝FB公司以及網友們粉絲們幫忙，救回來了！」而也有一同參加遊行的郭台銘也現身留言打氣「館長兄，沒事就好！」讓館長相當激動，還特地截圖發文表示「看到兄字差點軟腿跪下，董事長好，國民老爸，感謝你的關心謝謝你」，郭台銘又回應「您的肌肉很強大，腿應該沒那麼容易軟，謝謝您與黃國昌老師為人民發聲」兩人互動讓網友大讚。