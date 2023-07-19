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飯店退房拿光備品被嫌「好省喔」　房務員曝真心話！這5樣不能拿

▲2025年旅宿業者不得提供180毫升以下的備品。禁令上路前，一名妹子退房前拿光備品被嫌「好省」。備品能不能拿引發討論，房務員出面吐露真心話新生。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2025年旅宿業者不得提供180毫升以下的備品。禁令上路前，一名妹子退房前拿光備品被嫌「好省」。備品能不能拿引發討論，房務員出面吐露真心話新生。（圖／記者蕭涵云攝）

記者徐銘穗/綜合報導

環保署17日公告，2025年旅宿業者不得提供「容量小於180毫升」的洗髮乳、沐浴乳等備品，違者最高罰6000元。在限制一次性用品上路前，你退房前會帶走備品嗎？一名妹子因帶走備品被朋友虧「原來妳就是那個會拿備品的人，好省喔！」引發飯店備品能不能拿討論，房務員出面留言說：「身為飯店房務員，希望你們都把備品全部拿走，這樣我們整理才比較好整理。」

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原PO在Dcard上發問「拿飯店備品會很丟臉嗎？」表示她每次外宿飯店、民宿，都習慣把備品帶回家，日前和朋友外宿，退房前先問朋友說「你們有沒有要帶備品回去？」未料朋友回她「 哇!原來妳就是那個會拿備品的人，好省喔！」讓她感到好尷尬。

▲飯店業者回應，其實只要是一次性的盥洗用品，通通都能打包帶走，也可減輕房務員的工作負擔。圖為新莊翰品酒店三天兩夜親子夏令體驗營活動。（示意圖／翰品酒店提供）
▲飯店業者回應，其實只要是一次性的盥洗用品，通通都能打包帶走，也可減輕房務員的工作負擔。圖為新莊翰品酒店三天兩夜親子夏令體驗營活動。（示意圖／翰品酒店提供）
雖然環保署17日公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，規範自2025年起，旅宿業者不得提供容量小於180毫升的洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液；梳子、牙刷、牙膏等個人衛生用品則不得主動陳列，消費者若忘記自備或有需求仍可向業者洽取，估計有1萬4500家業者將受影響。

但在限制旅宿業一次性用品上路前，飯店、民宿的備品可以拿嗎？一名房務員出面留言回應，「身為飯店房務員，希望你們都把備品全部拿走，這樣我們整理才比較好整理，但如果房客備品開過的丟垃圾桶會更好」。另名房務員也回說，「本來就可以拿，那是包含在房費裡的」，並說開過沒用完的沐浴乳等備品都是直接丟掉，不帶走也是浪費。

究竟飯店備品哪些能拿、哪些不能拿？飯店業者曾受訪指出，其實只要是一次性的盥洗用品，通通都能打包帶走，包括室內拖鞋、洗衣袋，也不用客氣都能帶回家，「這樣房務員在打掃房間的時候，就不用一一檢查什麼東西要補，也是減輕他們工作壓力」。

▲開放式掛衣間結合Mini Bar與穿衣鏡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲飯店Mini Bar裡的的東西究竟是不是通通免費？業者說明，通常除了酒類的飲品之外，看到的其實都能「免費吃」，吃不完也都能帶走。圖為天下南隅。（圖／記者蕭涵云攝）
但比較容易產生誤會的，就是冰箱裡的東西究竟是不是通通免費？業者說明，通常除了酒類的飲品之外，看到的其實都能「免費吃」，吃不完也都能帶走。一般在mini bar附近都有會相關說明。

也曾有飯店業者公開最容易被順手牽羊的「物品排行榜」Top 5大公開，第1名是床邊鬧鐘，還有飯店提供的睡衣、浴袍、浴巾、毛巾，第5名則是瓷器茶杯。不能帶走的東西被拿走，飯店會在第一時間通知客人支付費用。
 

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