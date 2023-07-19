716遊行3萬人喊居住正義有用？苦苓揭10真相：買不起的還是買不起
716遊行「公平正義救台灣」據警方統計共吸3萬人到場。在台北市想買新房，至少要準備3000萬元才夠，年輕人買不起房，「居住正義」議題隨著選戰逼近，成了政治人物拉攏年輕選票的攻防重點，柯文哲、侯友宜、郭台銘等要角，都冒著酷熱出席716遊行搶站話語權。居住正義有解嗎？作家苦苓揭開居住正義10大真相，直言「買不起的還是買不起」。
記者徐銘穗/綜合報導
2023年1至4月預售屋交易資料顯示，台北市預售屋中位數總價高達2980萬元，想在台北市買新房至少要準備3000萬元才夠，而且還沒算上裝潢的錢。而根據最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。
對於「居住正義」，苦苓日前在臉書揭開10大真相，他認為房價不會跌，長期還是看漲，「你如果現在買不起房子，將來可能還是買不起房子」，而且就算未來房價稍微下跌，但「現在買不起的房子的人，還是買不起」，強調台灣有超過7成的人自己有房子，不會希望房價下跌，而且「政府打房從來不是真心打，就像是在打自己的小孩給別人看」。
事實上，苦苓以前住豪宅，卻因前妻指控他外遇，雙方最終在2001年結束19年婚姻，他為離婚賠上2800萬元及兩間房子，目前和第二任老婆定居高雄，把自己55坪的房登記在老婆名下。
居住正義有解嗎？雙北老屋改建發展協會理事長胡偉良接受《NOWnews今日新聞》電話訪問表示，若滿分100分，台灣目前的居住正義只有60、70分，直言要讓每個人都有房子住，滿足居住的要求，「不是一定要擁房才是居住正義」，而且年輕人買不起房是全球的現象，認為台北市房價高居不下是供需失衡與法規限制導致。