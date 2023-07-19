新加坡議會陷桃色風暴！反對黨男議員爆出軌黨工 兩人退出政壇
繼新加坡議長跟同黨女議員爆出婚外情後，在野黨新加坡工人黨國會男議員貝理安（Leon Perera）和黨內青年團主席佘雪玲也被揭露外遇多年，兩人被偷拍的約會影片在17日遭人發布到Youtube頻道，兩人分別在昨（18）日和今（19）日宣佈辭職。
國際中心賴正琳／綜合報導
從影片中可以看出兩人含情脈脈地看著對方，並牽起對方的手。新加坡《海峽時報（The Straits Times）》報導，兩人的外遇從2020年新加坡大選便開始，新加坡工人黨秘書長畢丹星（Pritam Singh）在今（19）日到記者會上表示，貝理安的司機早於2020年底和2021年初便告知他，貝理安與佘雪玲頻繁地在餐廳與飯店約會，兩人也經常被他看見相擁和牽手。但兩人被問及此事時都全面否認，貝理安還說是因為想解雇司機，讓對方心生不滿才會亂說話。
畢丹星指出，由於缺乏實質性證據，再加上當事人都不承認，此事便不了了之。沒想到17日會爆出兩人婚外情的約會影片，兩位當事人才坦承在2020年大選後發展出婚外情，但戀情已結束一段時間。貝理安還懺悔表示，應該在第一次被詢問時便說出實情。
36歲的佘雪玲於2011年便代表國民團結黨角逐國會議員，當年是最年輕的女性候選人，且因為外表亮麗有氣質，當時人氣非常高，雖然最終以些微之差敗選，仍是政壇前途亮眼的明日之星。她於2015年結婚，並在2022年4月誕下第二個孩子。歷經幾次選舉落敗後，余雪玲轉任工人黨青年團主席。現年53歲的貝理安2020年當選不分區國會議員，已婚且育有兩名子女。兩人約會時，雙方都有配偶和小孩。
由於被爆出婚外情醜聞，兩人都宣佈退出政壇，但這起事件依然讓外界大為震驚，因為新加坡政壇鮮少出現醜聞，卻在一週內出現三起，前兩起包括交通部長易華仁（S Iswaran）涉及貪污調查等事件和議長陳川仁（Tan Chuan-Jin）與另一名人民行動黨國會議員鍾麗慧（Cheng Li Hui）爆出婚外情。接連出現外遇和貪污醜聞，讓民眾議論紛紛。