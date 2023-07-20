工地睡午覺被吵！師傅直接不做了　他內疚曝「營造業缺工現況」

熱爆還有人不開冷氣？內行搭「2神物」好睡一整晚：舒適又省電

▲炎炎夏日，連晚上溫度都非常可怕，冷氣已經成為家戶必備的電器之一。（圖/記者張嘉哲攝）
▲炎炎夏日，連晚上溫度都非常可怕，冷氣已經成為家戶必備的電器之一。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

七月已經過去半個多月，除了午後雷陣雨外，其他時間幾乎都是超炎熱高溫，就連晚上溫度也是非常高，冷氣絕對是必要開啟才能入睡。不過，你身邊是否有人連冷氣都還沒打開過呢？近日，就有網友討論「有人到現在都還沒開冷氣嗎？」貼文引起廣大迴響，也釣出不少省電妙招。

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一名網友在臉書社團「匿名2公社」貼文指出「想請問現在這麼熱的天氣，還有人不開冷氣睡覺的嗎？另外想知道如果要吹冷氣的話，有沒有比較省錢的入睡模式？因為如果開一整晚的話，擔心冷氣電費會爆掉，再請大家分享一下。」

▲記得不要開開關關冷氣，否則壓縮機不斷重新啟動，電費只會越來越貴喔！（圖/記者張嘉哲攝）
▲天氣炎熱，不少人睡覺時都會打開冷氣狂吹，但你知道怎麼樣吹冷氣才能省電又好眠嗎？（示意圖/記者張嘉哲攝）
貼文一出，不少「還沒打開冷氣」的神人紛紛出籠，有些人因為體質關係，本身並不怕熱所以只需要吹電風扇就足夠；有些則是家裡根本沒有冷氣，或者年久失修沒有冷氣吹，於是將計就計；最後則是有一些網友居住在山上、半山腰，晚上就算不開冷氣還是有些許涼意，因此不需要開冷氣，僅需要水冷扇、電風扇即可。

對於如果要吹冷氣應該怎麼樣吹省電又好睡，不少網友也分享妙招「躺下時定時兩小時，電風扇也要開著，真的可以一覺到天亮，電費也不會爆」、「我直接買草蓆那種鋪在床上，定時兩小時每天都睡到天亮，真的超級涼」、「買冰絲的床具，冷氣搭配兩小時+電風扇，都睡到天亮」、「草蓆+1，冷氣睡覺定時兩小時，租屋電費一個月沒超過500元過」。

事實上，除了「定時模式」被大推薦之外，台電粉絲團過去就也推薦大家可以多多使用「舒眠模式」的吹法，因為其實人體在睡覺時新陳代謝會下降，所以冷氣如果開整晚，其實到半夜都會覺得變非常冷，舒眠模式則是可以在人們入睡後，溫度逐漸往上調1至2度，而因為冷氣只要上升一度就能節省6％的電，一個晚上如果開啟「舒眠模式」則會上升兩度，不僅能整晚好眠，又能省下12％電，愛吹冷氣的民眾可別忘了學習這個撇步！

▲台電提醒民眾可善用舒眠功能，達到省電和好眠的功效。（圖／臉書社團《台電電力粉絲團》）
▲台電提醒民眾可善用舒眠功能，達到省電和好眠的功效。（圖／台電電力粉絲團）

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