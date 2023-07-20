熱爆還有人不開冷氣？內行搭「2神物」好睡一整晚：舒適又省電

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貼文一出，不少「還沒打開冷氣」的神人紛紛出籠，有些人因為體質關係，本身並不怕熱所以只需要吹電風扇就足夠；有些則是家裡根本沒有冷氣，或者年久失修沒有冷氣吹，於是將計就計；最後則是有一些網友居住在山上、半山腰，晚上就算不開冷氣還是有些許涼意，因此不需要開冷氣，僅需要水冷扇、電風扇即可。
對於如果要吹冷氣應該怎麼樣吹省電又好睡，不少網友也分享妙招「躺下時定時兩小時，電風扇也要開著，真的可以一覺到天亮，電費也不會爆」、「我直接買草蓆那種鋪在床上，定時兩小時每天都睡到天亮，真的超級涼」、「買冰絲的床具，冷氣搭配兩小時+電風扇，都睡到天亮」、「草蓆+1，冷氣睡覺定時兩小時，租屋電費一個月沒超過500元過」。
事實上，除了「定時模式」被大推薦之外，台電粉絲團過去就也推薦大家可以多多使用「舒眠模式」的吹法，因為其實人體在睡覺時新陳代謝會下降，所以冷氣如果開整晚，其實到半夜都會覺得變非常冷，舒眠模式則是可以在人們入睡後，溫度逐漸往上調1至2度，而因為冷氣只要上升一度就能節省6％的電，一個晚上如果開啟「舒眠模式」則會上升兩度，不僅能整晚好眠，又能省下12％電，愛吹冷氣的民眾可別忘了學習這個撇步！