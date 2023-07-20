Joeman「比基尼對決」又來了！上架日期曝光 預告3分鐘就黃標
百萬YouTuber「Joeman（九妹）」與實況主妮婭分手後，仍然持續創作發布影片，其中頻道中最經典的單元「Joe是要對決」，近日因應夏日，即將推出第三屆比基尼對決的影片，沒想到才剛上傳小小預告片段，不到3分鐘就被判定「黃標」。而好友阿滴也曝光影片上架日期，呼籲YouTuber要避開該時段，讓不少粉絲全笑翻。
記者張嘉哲/綜合報導
Joeman過去在推出「比基尼對決」時都備受好評，前兩屆分別都有231萬以及168萬的超高點閱率，而這次他舉辦第三屆，將請來元元（吳婕安）、「最正MC」林艾融對決火辣比基尼，並且在社群上傳第三屆的預告片，利用大文字遮擋兩位模特的身材，還寫下「這是免費可以看的嗎」、「哇塞很猛耶」釣足觀種胃口。
不過在上傳之後，Joeman也在貼文上面開玩笑的說「應該是不會預告就黃標吧？」沒想到過了不久，他本人就截圖在IG表示「上傳3分鐘喜提黃標」讓不少粉絲快笑翻，開玩笑稱Joeman是拯救世界的超人。
至於「比基尼對決」第三屆什麼時候上架，好友阿滴也在臉書上表示「下週一晚上6點Joeman又要發比基尼對決了，內容創作者可以避開這個死亡時段，望周知」讓不少粉絲朝聖笑翻表示「虧你想得到要避開」，而Joeman則也留言回應「我覺得今年也很猛！」讓許多觀眾非常期待。