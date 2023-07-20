到底多好吃？蛋黃酥一盒賣破2500 網求「陳奕迅換陳耀訓」傻眼了
日前世界麵包冠軍陳耀訓蛋黃酥開賣，結果才剛開賣不到一分鐘，全部秒殺賣光，讓不少初次搶購的民眾非常傻眼，認為一個蛋黃酥搶成這樣實在超不合理，而網路上老早出現不少黃牛價，一盒可以炒到2500元，相當驚人。不過卻也有人搶來不是拿來吃、也不是拿來賣，竟然是拿來換「陳奕迅演唱會門票」，甚至有人是用「陳奕迅換陳耀訓」，神操作讓大批粉絲看傻眼。
記者張嘉哲/綜合報導
陳耀訓·麵包埠2021年起演唱會門票銷售辦法，使用「拓元售票系統」預購蛋黃酥，每年僅開賣農曆春節、中秋節兩個檔期，今年中秋節已加開到60個提貨日期，結果還是不夠，開賣30秒就全部完售，不少人甚至到網咖搶購還是搶不到。
而才剛銷售完，網路上就立刻出現黃牛開價，一盒蛋黃酥10入賣到2500元，直接是原價的2.5倍之多，讓人不敢恭維。而最狂的是，竟然有人在演唱會門票讓票求票的社團貼文，表示願意用「陳奕迅換陳耀訓」，甚至有人先搶了五盒陳耀訓蛋黃酥之後，上網直接求陳奕迅的演唱會門票，讓大批粉絲超傻眼。
不過，陳耀訓麵包埠先前表示，line群組、臉書社團出現與陳耀訓·麵包埠及師傅本人合作團購，以及私底下保證購買服務，陳耀訓麵包埠嚴正聲明，店內紅土蛋黃酥禮盒只在拓元售票系統銷售，無其他銷售管道，請大家勿購買來路不明的紅土蛋黃酥，以免上當受騙。