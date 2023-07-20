全家中元福箱值得敗？眾扛一箱拆開見「2贈品」驚喜：直接倒賺
中元普渡拜好兄弟保平安，往年全家都會應景推出「中元福箱」，今年特別與人氣肖像LAIMO馬來貘聯名，已經開始販賣。不過說到福袋、福箱這類東西，總是有不少人會相當計較CP值，認為這種東西不過就是在清庫存的噱頭，而近日不少人開箱全家福箱之後發現，今年的中元福箱還蠻有料，甚至購買送的贈品已經超過福箱價值，等於購買還倒賺，在社群上掀起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「全家/7-11新品分享區」貼文指出「全家中元福箱$399！我是現場買的（有送保健品），另外打開還有左邊下面那個收納袋，根本就已經回本了！今年真的是很棒的福箱」只見貼出的照片，細數一下也有四五包餅乾、四罐飲料、三碗泡麵以及兩個小熊餅乾，飲料餅乾甚至泡麵都不是冷門款項，外加馬來膜收納包包以及保健品（原價600元），可以說是完全超過福箱的價值！
貼文一出，不少已經購買的民眾紛紛大讚「我抽到藍牙耳機欸！超級可愛的啦」、「保健品跟包包+1，根本倒賺了，超佛」、「那個收納包之前有加購！要309元，等於加上保健品已經909元了，完全是回本倒賺」、「我得到購物袋，也非常開心」、「我買兩箱都是史迪奇泡麵杯蓋，有漏斗計時器好可愛！之前加購一個要329，這檔太佛了」、「哭哭我是馬來膜毛巾，應該是最便宜的㽪品」。
而根據全家官網顯示，這次的福箱的贈品有兩種，一種是一定會有的「全家系列保健品」，第二種就是隨機贈品禮物，大家會拿到不同種聯名IP的商品，最後則是如果購買福箱就能夠抽獎skoda scala汽車一台（價值103.9萬），想試手氣的民眾可千萬不要錯過囉！
另外，除了全家之外，其他家超商也是有推出「中元福箱」哦！OKmart攜手白沙屯媽祖推「中元平安箱」，即起至8月15日開放預購，內容物包含飲料餅乾、泡麵、罐頭外，隨箱也附贈「結緣金福卡」討吉利；另外萊爾富則是跨界與插畫家「微疼」合作打造2款普渡箱組，其中「澎派誠心組」商品包含人氣餅乾9件、罐頭4件、泡麵2件，還有汽水和麵條各1件。想方便簡單拜中元，上超商可能是你的最佳選擇！