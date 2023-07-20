超詭異直播瘋傳！2正妹跳舞不停　「在柬埔寨舉手」她偷偷有反應

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，後來有人認為一般來說不可能會這樣一直跳舞，怕是被逼迫直播賺錢，於是在某次直播上留言寫下「如果是被逼的話！白色衣服的眨眼睛，我會幫你報警」沒想到過沒多久，該名穿白色衣服的女生竟然用手勢做出眨眼睛的動作；隨後觀眾又提問「如果是在柬埔寨或者緬北的話，請白色衣服舉手」結果白色衣服的女生又舉了手，最後包括連抬腿、比YA的指令，白色衣服的女生都做了，讓不少觀看直播的網友發毛表示「......這什麼情況」。
而《NOWnews》記者也實際到該頻道查看，兩位正妹果然又開始跳舞直播，直播的型態其實非常簡單，一面白牆上會貼著各種字條，昨天一共有五種舞蹈，分別為「小雞舞」、「趙四舞」、「英臺舞」、「猩猩舞」以及「求佛舞」，除了求佛舞之外，一人負責兩首，音樂會一直播一直播，兩人聽到自己負責的音樂就要出來跳舞。
@wei_07_希望是我想太多..你們怎麼看？
♬ 原聲 - 🤡 - 🤡
由於先前白色衣服女子的片段在Tik Tok瘋傳，衝破百萬觀看人數，該場直播也湧入不少觀眾，像是提問「你們是哪裡人」、「你們住哪裡」、「請問有IG嗎？」但他們卻完全當作沒看見，唯獨有觀眾詢問「你們是不是拿劇本在直播」，僅有一位女子回答「什麼劇本呀，我們很開心呀」其餘的問題則沒有再回答。
觀看的20多分鐘直播當中，她們其實並不是都沒有休息，不過是直到有乾爹刷了「一輛跑車」禮物之後才停歇，兩人便坐在地上吃水果、玩手機，看上去一切安好，不過明明有看到觀眾集體留言卻沒有回應，加上頻頻盯著鏡頭外看，讓不少人覺得直播還是怪怪的，目前Tik Tok上未揭露兩人任何私人社群，實際私訊TiK Tok帳號本身，至截稿前仍無回應，兩人身分在網路上掀起巨大討論。