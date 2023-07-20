「饗A Joy」一餐破4千貴在景觀？內部環境搶先看 最高樓視野曝光
創下4268元自助餐吃到飽天花板價格的奢華「饗A Joy」Buffet，究竟是不是貴在賣景觀？今（20）日《NOWnews今日新聞》帶大家直衝全台最高樓百匯餐廳視野，超多圖片分享內部環境搶先看。
記者蕭涵云/台北報導
位於台北101大樓第86、87樓的「饗A Joy」，將室內空間規劃成「山、海、城、原」境向，共打造8大餐區，主打「一餐區、一名店」，餐區命名極具詩意，取自各區主題概念。
「山境」邀請 遠山入席。有哪裡像台灣一樣⋯⋯在僅僅3.6萬平方公里的腹地上，佈滿268座3000公以上高峰？連綿不絕的山巒，不只具現了台灣的壯闊，更孕育出崇敬自然的厚實底蘊。
「海境」置身 蔚藍擁抱。獨立遺世的富足島嶼，透過海洋與世界有了無數的連結。先人渡海而來，臨海而生，豐饒的黑潮暖流是自然的恩腸，讓嚮在冒險的思想得以生根傳承。昇華成名為台灣，一種大氣而活力的文化面貌。
「原境」思念原鄉 傳來問候。台灣西部平原，是蓬勃的文化沃土，南島、歐陸、東亞，在此開啟了全新的交會。不同人群碰撞、摸索，共筆寫下了同一塊士地的故事，啟蒙了多元包容的智慧，成就了欣欣向榮的風貌。
「城境」盡賞 未來風景。城，是時光的積累，是漫漫的啟承，是豐收了整座島嶼，人文薈萃後的開展，是以納百川的信念，實現未來多元的共好，你會看見一切的創意都在這裏。
🟡饗A Joy價格（全餐期供應相同）
📍午餐一｜11:30-14:00（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍午餐二｜14:45-17:15（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍晚餐｜18:00-21:30（用餐時間3.5小時）
價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元