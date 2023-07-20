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「饗A Joy」一餐破4千貴在景觀？內部環境搶先看　最高樓視野曝光

▲4268元奢華「饗A Joy」Buffet，究竟是不是貴在賣景觀？《NOWnews今日新聞》帶大家直衝全台最高樓百匯餐廳視野，超多圖片分享內部環境搶先看。（圖／記者蕭涵云攝）
▲4268元奢華「饗A Joy」Buffet，究竟是不是貴在賣景觀？《NOWnews今日新聞》帶大家直衝全台最高樓百匯餐廳視野，超多圖片分享內部環境搶先看。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

創下4268元自助餐吃到飽天花板價格的奢華「饗A Joy」Buffet，究竟是不是貴在賣景觀？今（20）日《NOWnews今日新聞》帶大家直衝全台最高樓百匯餐廳視野，超多圖片分享內部環境搶先看。　

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位於台北101大樓第86、87樓的「饗A Joy」，將室內空間規劃成「山、海、城、原」境向，共打造8大餐區，主打「一餐區、一名店」，餐區命名極具詩意，取自各區主題概念。

▲一進入「饗A Joy」就有開闊震撼的視野。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一進入「饗A Joy」就有開闊震撼的視野。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大片落地窗將群山環繞的台北市天際線盡收眼底。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大片落地窗將群山環繞的台北市天際線盡收眼底。（圖／記者蕭涵云攝）
「山境」邀請 遠山入席。有哪裡像台灣一樣⋯⋯在僅僅3.6萬平方公里的腹地上，佈滿268座3000公以上高峰？連綿不絕的山巒，不只具現了台灣的壯闊，更孕育出崇敬自然的厚實底蘊。

▲「饗A Joy」高雅櫃檯迎接賓客。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「饗A Joy」高雅櫃檯迎接賓客。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「饗A Joy」空間充滿人文藝術思考。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「饗A Joy」空間充滿人文藝術思考。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大片落地窗環繞用餐座位。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大片落地窗環繞用餐座位。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「海」境餐區：豐潮／時濤／沁波。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「海」境餐區：豐潮／時濤／沁波。（圖／記者蕭涵云攝）
「海境」置身 蔚藍擁抱。獨立遺世的富足島嶼，透過海洋與世界有了無數的連結。先人渡海而來，臨海而生，豐饒的黑潮暖流是自然的恩腸，讓嚮在冒險的思想得以生根傳承。昇華成名為台灣，一種大氣而活力的文化面貌。

▲藏在入口處左側（相當於動線最後）區塊，藏有夢幻美拍區。（圖／記者蕭涵云攝）
▲入口處左側（相當於動線最後）區塊，藏有夢幻美拍區。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「原」境餐區：熾原／然然。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「原」境餐區：熾原／然然。（圖／記者蕭涵云攝）
▲以「豪華鐵板燒」為伸展舞台的「然然」歐陸鐵板料理區。（圖／記者蕭涵云攝）
▲以「豪華鐵板燒」為伸展舞台的「然然」歐陸鐵板料理區。（圖／記者蕭涵云攝）
「原境」思念原鄉 傳來問候。台灣西部平原，是蓬勃的文化沃土，南島、歐陸、東亞，在此開啟了全新的交會。不同人群碰撞、摸索，共筆寫下了同一塊士地的故事，啟蒙了多元包容的智慧，成就了欣欣向榮的風貌。

▲窗邊是必搶美景搖滾區座位。（圖／記者蕭涵云攝）
▲窗邊是必搶美景搖滾區座位。（圖／記者蕭涵云攝）
▲有如劇場表演的藝術展演區。（圖／記者蕭涵云攝）
▲有如劇場表演的藝術展演區。（圖／記者蕭涵云攝）
「城境」盡賞 未來風景。城，是時光的積累，是漫漫的啟承，是豐收了整座島嶼，人文薈萃後的開展，是以納百川的信念，實現未來多元的共好，你會看見一切的創意都在這裏。

▲餐瓷特別選有「天地方圓」意涵之圖紋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲餐瓷特別選有「天地方圓」意涵之圖紋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲餐檯上竟然使用丹麥精品GEORG JENSEN設計銀器擺放台灣水果。（圖／記者蕭涵云攝）
▲餐檯上竟然使用丹麥精品GEORG JENSEN設計銀器擺放台灣水果。（圖／記者蕭涵云攝）
🟡饗A Joy價格（全餐期供應相同）

📍午餐一｜11:30-14:00（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元

📍午餐二｜14:45-17:15（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元

📍晚餐｜18:00-21:30（用餐時間3.5小時）
價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元

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