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饗A Joy花4千鹽酥雞、紅龜粿吃到飽？香菜巧克力、酥皮佛跳牆曝

▲現居台灣Buffet吃到飽天花板，饗賓集團「饗A Joy」座落台北101大樓86樓，一餐破4千元開吃鹽酥雞、紅龜粿？特殊菜色亮點直擊，酥皮花膠佛跳牆、獵奇美食香菜花生巧克力。（圖／記者蕭涵云攝）
▲現居台灣Buffet吃到飽天花板，饗賓集團「饗A Joy」座落台北101大樓86樓，一餐破4千元開吃鹽酥雞、紅龜粿？特殊菜色亮點直擊，酥皮花膠佛跳牆、獵奇美食香菜花生巧克力。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

一舉登上台灣Buffet吃到飽天花板，饗賓集團全新「饗A Joy」座落於台北101大樓86樓，一餐破4千元的價格令不少人開了眼界。除了豪奢食材帝王蟹、紅蟳、現開直送生蠔、A5和牛外，竟連鹽酥雞、紅龜粿都搬上桌？《NOWnews今日新聞》帶大家直擊特殊菜色亮點，創意菜「酥皮花膠佛跳牆」、「帝王蟹泡飯」，開箱大家最好奇的獵奇美食香菜花生巧克力、豆腐乳巧克力。

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◼「原境」餐區：熾原
📍熾原：炭烤、酥炸料理區，包括高溫炭烤浮誇系燒肉與現流海鮮，最搶眼的莫過於帝王蟹腳、抱卵香魚等豪華食材。然而，炸物區竟藏有「主廚鹽酥雞腿佐九層塔片」、「酥炸頭骨肉」、「炸魷魚佐四季豆」，正是大家耳熟能詳的夜市宵夜美食鹽酥雞！

▲台派饕客們不只有山珍海味，「主廚鹽酥雞腿佐九層塔片」滿足宵夜控。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台派饕客們不只有山珍海味，「主廚鹽酥雞腿佐九層塔片」滿足宵夜控。（圖／記者蕭涵云攝）
▲平常捨不得點的「炸魷魚佐四季豆」，在「饗A Joy」也有得吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲平常捨不得點的「炸魷魚佐四季豆」，在「饗A Joy」也有得吃。（圖／記者蕭涵云攝）
◼「城境」餐區：戀戀
📍戀戀：就是女性們不可錯過的甜品鮮果區，不只找來日系法式甜點品牌法朋、Double V強強聯手，提供時令鮮果、台灣特色巧克力、濃醇冰淇淋等。其中，竟有迷你版「紅龜粿」、及「方塊酥」、「土鳳梨酥」等大家。

▲迷你尺寸的「紅龜粿」，台式甜點也有一席之地。（圖／記者蕭涵云攝）
▲迷你尺寸的「紅龜粿」，台式甜點也有一席之地。（圖／記者蕭涵云攝）
▲竹炭土鳳梨酥及綠豆糕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲竹炭土鳳梨酥及綠豆糕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲精緻小巧的「方塊酥」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲精緻小巧的「方塊酥」。（圖／記者蕭涵云攝）
甜點陣容展現的創意亮點不少，包括烏魚可可蛋糕、南瓜柿餅蛋糕及蜂蜜柿餅奶霜蛋糕外；還有口味眾多的巧克力可選，其中，最讓大家感到意外的便是略帶獵奇風格的「香菜花生」、「豆腐乳」及「台式油蔥酥」3款口味。

▲由左至右：「南瓜柿餅蛋糕」、「烏魚可可蛋糕」、「蜂蜜柿餅奶霜蛋糕」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲由左至右：「南瓜柿餅蛋糕」、「烏魚可可蛋糕」、「蜂蜜柿餅奶霜蛋糕」。（圖／記者蕭涵云攝）
根據現場大家試吃，有著酥脆口感的「台式油蔥酥巧克力」最讓人印象深刻，不過也有部分人評價「有點切仔麵的油膩感」；「豆腐乳巧克力」則鹹甜鹹甜不生膩。而不少人聞之色變的「香菜花生巧克力」，反而是最安全的選項，吃起來只感覺到滿滿花生風味，蓋過香菜氣息。

▲獵奇巧克力口味盤點，順時針方向：銀箔點綴的「豆腐乳」、咖啡條紋的「油蔥酥」、綠色半球狀的「香菜花生」、綠色對角線的「客家擂茶」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲獵奇巧克力口味盤點，順時針方向：銀箔點綴的「豆腐乳」、咖啡條紋的「油蔥酥」、綠色半球狀的「香菜花生」、綠色對角線的「客家擂茶」，中間則是「75％生巧克力」。（圖／記者蕭涵云攝）
◼「城境」餐區：乘城
📍乘城：擺滿名家台菜的泛中華料理區，可找到烤鴨四吃、功夫燉品、燒臘港點、及台式聞名煮物與巷弄小吃。頗有中西合併意味的創意菜「酥皮花膠佛跳牆」，就藏在這區。

▲頗有視覺效果的「酥皮花膠佛跳牆」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲頗有視覺效果的「酥皮花膠佛跳牆」。（圖／記者蕭涵云攝）
值得稱讚的是，酥皮給的大氣，敲下酥香殼蓋後，一勺舀起鮑魚、花膠、香菇、娃娃菜等配料，最讓人驚喜的是，湯頭清澈鮮甘！想必是改良了容易讓人生膩的濃稠勾芡，喝得出甘美。

▲清爽卻風味十足的「酥皮花膠佛跳牆」，還豪邁使用花膠和鮑魚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲清爽卻風味十足的「酥皮花膠佛跳牆」，還豪邁使用花膠和鮑魚。（圖／記者蕭涵云攝）
🟡饗A Joy價格（全餐期供應相同）
📍午餐一｜11:30-14:00（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元

📍午餐二｜14:45-17:15（用餐時間2.5小時）
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元

📍晚餐｜18:00-21:30（用餐時間3.5小時）
價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元

12歲以上以成人計費；0歲至未滿12歲幼兒童半價。

🟡訂位資訊
共282個座位，統一開放一個月內的預訂，訂位採預付定金制，每人用餐（含0至12歲兒童）預收定金1000元。

電話定位：(02)8101-0111
線上定位：官網點此

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