獨／饗A Joy隱藏服務！特製素食餐、晚餐貴在這　粉絲狂問紅龜粿

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今天開幕現場，據說有位高齡91歲的台灣民眾，才剛從澳洲返台下飛機便直奔餐廳，開玩笑說「都活到91歲了，很想來吃吃看」。開幕首日，現場最受歡迎的菜色為龍蝦、帝王蟹、鱈塲蟹。
《NOWnews今日新聞》幫大家解開所有好奇，到底「饗A Joy」有什麼好料值得花上4000元！餐點不會部分有限量吧？更挖掘驚喜隱藏服務，竟有特製素食餐點？晚餐貴600元的「唯一差別」！還有在官方粉專上被粉絲問爆的「紅龜粿」，通通揭秘。
「饗A Joy」以精緻「山、海、城、原」 空間規劃，打造8大餐區，標榜「一餐區、一名店」共推出307道菜。為了怕大家沒看個仔細而錯過美味，直接幫畫重點。
📌「饗A Joy」全餐期提供相同菜色，晚餐貴600元差在哪？
「饗A Joy」收費不分平假日，只依時段分價位，全餐期供應相同品項。午餐用餐時間為2.5小時、晚餐為3.5小時。相當於晚餐可多吃整整1小時喔。
📌不限數量！燒烤帝王蟹、現剖生蠔、玫瑰龍蝦、A5和牛、活鮑魚通通吃到飽
「饗A Joy」創下4000元天價，能大啖307道菜的Buffet吃到飽，究竟能吃到什麼好料、夠不夠值得？是大家最想問的問題。網路上更有粉絲直球對決提問，「帝王蟹可以自己夾嗎？別再搞每人限2支！」
《NOWnews今日新聞》記者為大家實際走訪「饗A Joy」，現場最受矚目的食材包括現剖生蠔、鮮美帝王蟹腳、紅蟳、淡菜都能吃到飽。光是「握壽司區」就有現點現炙燒的黑鮪魚中腹、松葉蟹腳、A5和牛、鴨肝胭脂蝦等好料。「鐵板燒區」還有玫瑰龍蝦佐蝦醬時蔬、北海道干貝佐雞尾酒醬、活宜蘭鮑魚佐酒粕奶油醬、炙烤肋眼牛排佐剝皮辣椒奶油醬。
📌「饗A Joy」竟有特製素食餐點？
粉專上有消費者提問，「請問有素食的品項嗎？」獲得小編回覆，「我們有提供茹素者的餐點喔，還請於訂位時、到店時可以吿知服務人員，我們很樂意為您特別準備素食餐點～」。
《NOWnews今日新聞》詢問官方，業者低調透露，「其實自『饗食天堂』便有提供素食服務，將會視現場菜色做適當調配及處理」。看來茹素的朋友，也能和大家一起愉快造訪「饗A Joy」。
📌粉絲狂敲碗「紅龜粿」藏在這
目前翻閱「饗A Joy」，竟有粉絲不約而同問起甜點「紅龜粿」，《NOWnews今日新聞》記者造訪時，親眼所見「城境」餐區「戀戀」，有一整區台式甜點，其中迷你尺寸的「紅龜粿」就在這，吃巧不怕吃太飽。