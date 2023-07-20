房市／桃園青埔與藝文特區分庭抗禮！「這總價」最受歡迎
桃園青埔近年因高鐵、捷運、商場等題材，發展速度快，去年底國泰人壽更得標站前廣場用地，預計成為區段發展重點；最近財政部公布的110年度綜合所得稅統計專冊也顯示，桃園平均所得最高的里，前五名中有三名都位在青埔，不少網友戲稱「青埔已變青龍國」、「桃園最TOP」。
家庭消費中心/綜合報導
而信義房屋近期在青埔拓展第三家分店，信義房屋桃一區協理詹智偉指出，北桃園以藝文特區為指標性住宅區，豪宅系列產品、指標建商推案多，也有許多重大建設，吸引在地、雙北客青睞；南桃園過去雖較缺乏指標建商進駐的區域，但隨青埔逐漸發展，現已成為與藝文特區分庭抗禮、南北桃園各自的房市亮點。
詹智偉進一步指出，青埔除了擁有極佳的交通優勢，包括高鐵、桃園捷運、鄰近機場，可以吸納來自雙北甚至新竹的購屋客群，商場等大型建設也活絡在地機能，而去年10月，國泰人壽確定以260億元得標青埔站前用地，更被視為區域一大發展利多；也因此，許多指標的上市櫃建商紛紛進駐青埔獵地推案，儼然已經成為能與藝文特區分庭抗禮的南桃園發展重心。
信義房屋青埔高鐵店店長戴振宇也分析第一線觀察，目前青埔兩房含車位產品落在1200至1400萬，以年輕首購族群為主，來自新竹的科技新貴，或是北部白領主管等，則多會鎖定3房含車位約2000萬左右物件；少部分總價超過2500萬的物件，購買的族群大多會是有一定的社會歷練的客戶，例如高階主管、自營商老闆等。但綜合來說，青埔的交通區位、屋齡新、有發展商機等條件，均是買方近年積極選擇買進青埔的主因。