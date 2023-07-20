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政府補助學貸1整年！她爽翻：直接免還　「畢業生剛繳清」衰哭

▲教育部近日推動「疫後就學貸款補助」，從112年7月起核算，經審查後共有近44.3萬人受惠。（示意圖／記者顏真真攝）
▲教育部近日推動「疫後就學貸款補助」，從112年7月起核算，經審查後共有近44.3萬人受惠。（示意圖／記者顏真真攝）

記者張嘉哲/綜合報導

教育部近日推動「疫後就學貸款補助」，從112年7月起核算，經審查後共有近44.3萬人受惠，符合資格的人將直接扣抵貸款人最近一學期的貸款本金（在學中貸款人）或一年的還款本息（非在學的貸款人）。結果政策曝光後，有人喜收一年補助直接還清，但卻有大票苦主表示「才剛還完.....也太衰了吧」。

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教育部這次推動的「疫後就學貸款補助」免提出申請，由政府主動核算審查資格，就學貸款人可確認自己有無符合受補助資格，並留意通知簡訊，並且將會以直接扣款的方式，不會核發現金，相關通知訊息亦不會要求要輸入個人資料、前往ATM領錢、使用網路銀行等，同時更無需點擊不明網址進行操作。

然而，就有第一批受惠的同學在「Dcard」社群貼文開心分享「政府幫我把就學貸款還完了」，表示日前才剛收到符合補助資格的簡訊，過沒幾天又收到臺灣銀行寄送的簡訊「您在本行的就學貸款已經於7月16日還清」，不少同為臺灣銀行的貸款人也紛紛表示「真的有扣！下次還款日是2024年8月耶」、「我扣了四萬多太開心了！謝謝政府啊」。

▲教育部指出，經政府審查，疫後就學貸款共計有44.3萬人獲得補助，並將自明（10）日起發送簡訊通知。（圖／教育部提供）
▲幾家歡樂幾家愁，有人剛好獲得學貸補助後還清債務，而有人則是剛好還完，錯過學貸補助機會。（圖／教育部提供）
不過卻有大票畢業生苦主，由於政策才剛上路，導致過去一年努力還款結清的人吃不到這塊大餅，「我只有大一的時候貸了10萬，然後在六月的時候一次繳清了，結果現在真的傻眼」、「我也符合資格啊.....但我五月剛繳清，我真的要哭了，好衰」、「就業補助也沒領到，就學貸款補助也錯過，我真的是生錯年代」、「真的太衰＝＝....我四月剛繳完」、「符合資格，七月剛好繳完最後一期，好崩潰」。

然而如果還尚未得知該訊息，且身上有背就學貸款的民眾注意，如果符合資格，請查收簡訊當中會有一封內容為「親愛的客戶您好：您因符合教育部疫後就學貸款補助資格，經審查將獲得行政院補助，將由本行逕行帳務扣抵。相關訊息請留意本行通知。OO銀行敬啟」的信件。

而在待承貸銀行核算完畢補助金額後，貸款人自112年7月10日起，將陸續收到簡訊或電子郵件通知補助金額，內容為「您好：經教育部審查疫後就貸資格，您獲行政院補助一學期本金（非在學貸款人為一年本息）******元（金額以實際沖帳為準），由本行直接扣抵，如有疑義請來電洽詢，OO銀行敬啟」絕對不會請民眾進行轉帳等網銀操作，請注意嚴防詐騙。

▲教育部指出，經政府審查，疫後就學貸款共計有44.3萬人獲得補助，並將自明（10）日起發送簡訊通知。（圖／教育部提供）
▲教育部指出，經政府審查，疫後就學貸款共計有44.3萬人獲得補助，並將會發送簡訊通知。（圖／教育部提供）

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