政府補助學貸1整年！她爽翻：直接免還　「畢業生剛繳清」衰哭

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然而，就有第一批受惠的同學在「Dcard」社群貼文開心分享「政府幫我把就學貸款還完了」，表示日前才剛收到符合補助資格的簡訊，過沒幾天又收到臺灣銀行寄送的簡訊「您在本行的就學貸款已經於7月16日還清」，不少同為臺灣銀行的貸款人也紛紛表示「真的有扣！下次還款日是2024年8月耶」、「我扣了四萬多太開心了！謝謝政府啊」。
不過卻有大票畢業生苦主，由於政策才剛上路，導致過去一年努力還款結清的人吃不到這塊大餅，「我只有大一的時候貸了10萬，然後在六月的時候一次繳清了，結果現在真的傻眼」、「我也符合資格啊.....但我五月剛繳清，我真的要哭了，好衰」、「就業補助也沒領到，就學貸款補助也錯過，我真的是生錯年代」、「真的太衰＝＝....我四月剛繳完」、「符合資格，七月剛好繳完最後一期，好崩潰」。
然而如果還尚未得知該訊息，且身上有背就學貸款的民眾注意，如果符合資格，請查收簡訊當中會有一封內容為「親愛的客戶您好：您因符合教育部疫後就學貸款補助資格，經審查將獲得行政院補助，將由本行逕行帳務扣抵。相關訊息請留意本行通知。OO銀行敬啟」的信件。
而在待承貸銀行核算完畢補助金額後，貸款人自112年7月10日起，將陸續收到簡訊或電子郵件通知補助金額，內容為「您好：經教育部審查疫後就貸資格，您獲行政院補助一學期本金（非在學貸款人為一年本息）******元（金額以實際沖帳為準），由本行直接扣抵，如有疑義請來電洽詢，OO銀行敬啟」絕對不會請民眾進行轉帳等網銀操作，請注意嚴防詐騙。