2023上半年流行啥？11大話題懶人包　「超過7項不懂」真的老了

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原曲來自於2006年發行的「求佛」，原唱歌手的藝名叫做「誓言（本名辛世延）」隨後歌曲雖然走紅，但是後來卻變成歌紅人不紅，後來誓言開始經營抖音，才又重新回到螢光幕前。不過讓這首求佛再度翻紅的，其實是另一位抖音直播主，透過「男人過了20歲就該穿得成熟穩重點」的梗，搭配POLO衫、深色西裝褲加上鑰匙圈的復古裝扮，洗腦歌曲加上絲滑舞蹈立刻爆紅。
後來又加入全球都愛做街訪的「你耳機在聽什麼音樂」的梗，只要戴耳機時，當有人要向妳問路時，都要下意識回答「我耳機裡聽的是誓言版的求佛，對」，隨後開始熱舞，影片爆紅掀起模仿潮。網紅品子就曾經模仿過，超絲滑舞蹈被盛讚台灣目前最棒的版本。
🟡中國幼兒園挖呀挖「黃老師」爆紅
中國大陸湖北武漢市的一位黃姓幼兒園女老師，在抖音上傳自己教唱童謠兒歌的影片，沒想到近期因為一段「挖呀挖呀挖」片段爆紅，觀看次數突破21億，黃老師爆紅之後嘗試開直播，第一天就收到200萬元斗內贊助，網路力量實在非常驚人，時至今日大家應該都還是能唱上一句「在小小的花園裡面，挖呀挖呀挖」。
🟡超商浩客大鬧超商！AKA「比IU保鑣更猛的店員」
5月時，中壢一家超商上演驚魂記，一名男子赤裸上身在超商吼叫，遭到員警打到腦震盪，後續引發官司、員警遭懲處的爭議。然而事發當下，除了員警以及男子備受討論外，原先躲在角落的超商店員，突然勇敢跑經「浩克」身邊，只為阻擋門外正用手機拍攝的民眾，讓律師李怡貞都驚嘆「整件事最強最奴的就屬勇敢穿越的店員不要拍，應該會紅到國外吧。」
🟡BLACKPINK最終SOLO！Jisoo開花舞超夯
南韓女子天團BLACKPINK近半年忙著奔波世界各地舉辦巡迴演唱會，而在三月底，成員Jisoo也終於推出自己的SOLO專輯，也成為團裡最後一個SOLO的成員，其中主打歌《Flower》舞步簡單且歌曲洗腦，不僅阿公阿嬤都會跳，甚至有老師畢業典禮直接表演起來，當時可以說是連續洗版兩個月。
🟡偉晉爆走金句狂噴！「我立刻爆炸」、「我把事情鬧大」
五堅情成員偉晉分享自己去電信行的時候，結果遇到櫃檯超不耐煩又一直跳針，表示當時候語氣真的要好到不行，如果對方還是一樣的態度，他就要「立刻爆炸，我立刻要嘶吼，我立刻要叫，我立刻要把手機拿出來拍，我把事情鬧大」結果該段直播成為迷因，引起不少人模仿，笑翻不少人。
🟡楊丞琳熱舞表情猙獰！本人親自反擊
歌手楊丞琳今年上大陸舞蹈節目，結果因為表情用力過猛的緣故，飽受網友批評，相關片段也在網路上引起話題。對此，楊丞琳出面解釋，本來有些舞蹈就有應有的狀態和表情，雖然她不是專業舞者，但網友更像外行人，酸民這樣「帶頭霸凌」並不是非常好的行為，獲得不少粉絲聲援。
🟡IVE《After Like》摔倒卡點挑戰
韓國女團IVE在去年推出《After Like》這首歌，而在今年有人發揮創意，在前奏下之後假裝跌倒，或者被推倒，接著隨著開頭每一句歌詞擺出不同的POSE，掀起一波卡點挑戰熱潮。
🟡醫師棒式迷因
@ann911231想推倒我的請+1 #afterlike #ive #afterlikechallenge @IVE.official #假摔運鏡
♬ After LIKE - IVE
婦產科醫師蔡鋒博醫師在做棒式運動，搭配甩手掌以及「飛快的讀秒」，讓不少人看不懂其作用為何，後來變成迷因瘋傳，不少人都爭相模仿。
🟡晚安！瑪卡巴卡
最近總是會聽到許多人都會說「晚安！瑪卡巴卡！」甚至在本屆金曲獎上結尾也有出現，其實這個詞是出自於英國兒童節目《花園寶寶》中，在這個節目每一集的結尾中，旁白會跟節目中所有的角色道晚安，也因此出現了經典的「晚安，瑪卡巴卡」這個句子。
🟡最強組合字迷因！「抬鐘人」最先起頭
一開始源自臉書社團當中，照片中有一人形雕像舉著時鐘，該網友為照片下註解「抬鐘人」，音同「台中人」，結果引發大家創意發想，甚至後來連IKEA小編也跟上腳步，造成社群超過破萬則創意留言。後來還有包括敲鑼的人變成「羅東人」、綠茶打翻變成「綠島人」等等，都相當爆笑。
🟡《拳上》討論度超高！小哥哥艾里慘輸孫生
《拳上》一開始推出時並不被看好，認為太胡鬧把拳擊賽搬到小巨蛋，結果活動當天即便是平日，現場觀眾仍然爆棚，其中除了Toyz與鍾培生非常有看頭外，另外一個亮點則是小哥哥艾里與孫生的對決，最後由孫生獲得比賽勝利。比賽過後《拳上》話題也不間斷，主辦單位則表示「沒意外一定會舉辦」，讓不少粉絲非常期待。