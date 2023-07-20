饗 A Joy「0歲也收2000元」！家長整排臉綠 老饕1原因力挺合理
「饗 A Joy」是饗賓集團旗下最新的Buffet，餐廳將於23日正式在台北101開幕，而日前開放訂位時就已經有許多老饕相當期待，不過一餐未含服務費最貴更要3880元，價格讓不少人卻步。不過近日，就有不少家長發現，官方規定「0歲至未滿12歲」的幼童也要收費，而且是半價，等於幼童用餐還是要支付2000元，引發熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽 Buffet美食 優惠情報」貼文指出「第一次看到嬰兒也要半價的」只見貼出的圖片為「饗 A Joy」的價目表，從上述可以看到，「饗 A Joy」官網表示「0歲至未滿12歲的幼兒童半價，12歲（含）以上以成人計費」。
該政策讓不少家長感到非常傻眼，而根據「饗 A Joy」的三段式用餐時段，最便宜的時段就是午餐時段一以及午餐時段二，一個成人的價格為3280元，意思為0歲至未滿12歲的幼兒童要收1640元；而如果是晚餐時段的話，0歲至未滿12歲的幼兒童要收1940元，加上服務費的話就破2000元。
不過，也有不少老饕表示「我花4000元去吃飯，還要聽到小孩在那裡哭鬧，完全合理吧」、「本來就是高檔餐廳，又不是親子餐廳.....」、「贊成到不行！我花4000元去聽小孩哭鬧，我會超煩躁」；而也有人認為「遊戲規則寫那麼清楚了，不想去吃就不要去吃」、「店家有公告，覺得不合理就不要去消費就好了，畢竟一個人收費4000元去吃頓飯，也不想看到小孩哭鬧，這次我支持店家」、「沒有所謂的合不合理，如果一開始官方寫的就是這樣，要不要消費可以自行評估」。